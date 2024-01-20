مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات عامة وعشيرة الجازي خاصة، بوفاة المرحوم الشيخ صالح عفاش الجازي (أبو شايش).
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في لواء الحسينية بمحافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة الجازي وعموم قبيلة الحويطات، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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