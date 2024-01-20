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حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول تمكين المرأة في العمل السياسي

1/20/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم حزب تقدُّم في مقره اليوم السبت ورشة حوارية برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه بعنوان "تمكين المرأة في العمل السياسي" بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ورئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة وبحضور نخبة من عضوات الحزب وأكاديميات وناشطات من المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة الحوارية جلستين حواريتين، حيث كانت الجلسة الأولى بإدارة أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار ودار حوار موسع بين الوزيرين والحضور حول التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الحزبي وأهمية مشاركة المرأة سياسيا لوصولها والشباب لمواقع صنع القرار.
أما الجلسة الثانية التي أدارتها رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني جاءت حول دور المرأة في العمل الحزبي والتحديات التي تواجه المرأة ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وتحدث في الجلسة رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه أن العمل السياسي في الأردن ليس عملا جديدا وهو وريث الثورة العربية العربية الكبرى وكان أول مجلس تشريعي في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 192‪9 وما يقوم به الأردن هو تحديث سياسي مستمر حتى الوقت الحالي.
وأشار الخريشه إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي منذ عام 192‪9 مرورا بتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وذلك لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.
وبين الخريشه أن البيئة التشريعية الحالية بعد ما أنجزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرحات والتي وضعتها الحكومة على شكل قوانين وأقراها مجلس الأمة هي بيئة مثالية وداعمة لوصول الشباب والمرأة للمشاركة السياسية وللعمل الحزبي للوصول إلى مجلس النواب.
وشدد على ضرورة أن يرافق هذه البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار تطوير للسلوك الانتخابي للناخبين من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسب ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد على أهمية دور الأحزاب في تعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تقدمها لتحملها إلى البرلمان، مشيدا بدور حزب تقدُّم بالمبادرة بمثل هذه الورش السياسية لتمكين المرأة سياسيا.
بدورها استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة وبذل جهود دبلوماسية كبيرة دوليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، مشيدة بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة بالصبر والنضال.
وحول تحديث المنظومة السياسية أكدت بني مصطفى أنه لم يأت من فراغ ولكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي وهي الأحزاب للخروج من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنتج سياسيا.
وأشارت إلى أن العمل البرلماني على مدار سنوات ماضية كان يعتمد على العمل الفردي مع تميز بعضها إلا أن هذه الحالة لم تكن منتجة سياسيا، مؤكدة على أهمية وجود كيانات حزبية قادرة على حمل برامج شاملة لخدمة المصلحة العامة وتمكن المرأة والشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
ولفتت بني مصطفى إلى أهمية القائمة الوطنية التي ترتكز على رؤية وطنية وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني وتخصيص 41 مقعد لهذه القائمة من مقاعد البرلمان دليل واضح على الجدية في تمكين المرأة وإلزام تضمن هذه القوائم لمقاعد للمرأة تعتبر انجازا كبيرا وهناك طريقا واضحا رسم للمستقبل بزيادة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان.
ونوهت إلى أهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية كان له اثرا ايجابيات كبيرا لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، داعية المرأة إلى توسيع دائرة منافستها في الوصول للبرلمان ولا يقتصر فقط على منافسة النساء فقط.
من جهته أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار في بداية حديثه إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقف الرسمي والشعبي لدعم ما يجري في غزة والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وحول واقع التحديث السياسي في الأردن أكد البكار أن جلالة الملك عبد الله الثاني دائما كان المبادر في مسيرة التحديث الشامل.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة من أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب من مشاركة أوسع في الحياة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان ولتسلم مواقع قيادية، ولأن مشاركة المرأة في العمل السياسي ما زالت دون الطموح.
وشدد البكار على ضرورة أن يكون مكان العمل السياسي في الأحزاب التي تحمل برامج شاملة وتكون قادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرا إلى أن المرأة تتسلم مواقع قيادية في حزب تقدم، بالإضافة أن الحزب يعمل على تمكين الشباب من خلال تسليمهم مواقع قيادية في الحزب.

من جهتها أكدت رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي على ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية عبر نشاطها الحزبي، مشددة على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام لما لهذه الخبرة من دور كبير في اثبات وجودها في العمل البرلماني.
وشددت على أهمية أن تكون المرأة قادرة على تسويق نفسها عبر الإعلام من خلال اثبات وجودها بالعمل السياسي وتسليح نفسها بالخبرات المطلوب للوصول إلى مواقع صنع القرار وهذا يأتي بتطور نفسها بالانتساب للأحزاب وبالمقابل على الأحزاب دعم وتمكين المرأة.
وبينت أن الرياطي أن على المرأة الا تقبل بأن تكون خزان فقط للأصوات النيابية بل عليها المشاركة كناخبة ومرشحة بشكل فاعل وهذا يتطلب تمكينها اقتصاديا من خلال التشريعات الاقتصادية لتعزيز مشاركتها الاقتصادية وحمايتها في سوق العمل كما كان في التعديلات التي أدخلت على قانون العمل بالتزامن مع تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.
وأكدت الطراونة على أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الاكبر في توعية المواطنين والمرأة تحديدا وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.
وبينت الطراونة أن النساء المنتسبات للأحزاب يشكلن أكثر من 43% من المنتسبين للأحزاب بعد أن اشترط أن تكون نسبة النساء عن 20% من المؤسسين لأي حزب وتبلغ نسبة المرأة في جداول الناخبين 53% وهذه النسبة مطلوب أن تمنح المرأة قوة في الترشح والاقتراع أي أن المرأة تشكل كتلة كبيرة في المجتمع، مشددة على ضرورة تقديم المرأة في الأحزاب في الصفوف الأولى وتسليمهن مواقع قيادية متقدمة لا أن تبقى المرأة في الصفوف المتأخرة كما كان سابقا.
وأكدت أن الأحزاب إذا اجتهدت بشكل فاعل على نسب المرأة الموجودة في جداول الناخبين وإبراز النماذج الناجحة وتمكينهن سياسيا ودعمهن للوصول إلى البرلمان سيشكل حالة متميزة خصوصا أن عدد النساء اللواتي سيصلن إلى قبة البرلمان بعد التحديث السياسي لقانون الإصلاح السياسي سيكون بحده الأدنى 28 مقعدا منها 18 مقعد خصصت لكوتا المرأة والمقاعد الأخرى للقائمة والوطنية والمقاعد المحلية.
واستعرضت رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني الخطة الاستراتيجية لقطاع المرأة في الحزب.
وقالت المومني إن حزب تقدم، أكد في أهدافه الأساسية ايلاء الدعم للمرأة وضرورة مشاركتها السياسية الفاعلة، وانطلاقا من قيم المواطنة المتساوية والعدالة التي ينادي بها الحزب، وهذا يترتب عليه قيام الحزب ببناء مرحلة جديدة تعزز دور المرأة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة وتوفير الموراد البشرية والمالية اللازمة لذلك.
وأشارت إلى أن التوجهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تؤكد دائما وبوضوح على أهمية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتعميق دورها السياسي جنبا الى جنب مع الرجل.
وأكدت المومني أنه يقع عاتق المرأة الأردنية اليوم وبعد تحديث المنظومة السياسية مسؤولية وطنية في أخذ زمام الأمور والمبادرة والمشاركة الفاعلة والحية بما يلبي مصالحها الإجتماعية والسياسية والأقتصادية وبما يخدم وطنها ومجتمعها الأردني، مشددة على أهمية دور الأحزاب في تفعيل وتمكين المرأة سياسيا وهو ما يقوم به حزب تقدُّم منذ تأسيسه والذي يهدف إلى ايصال المرأة إلى المجالس البلدية والبرلمانية ومواقع صنع القرار.

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