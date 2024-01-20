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ورشة حوارية في العقبة تعاين سبل تمكين المرأة في العمل السياسي

1/20/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم حزب تقدُّم في مقره أمس ورشة حوارية برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة بعنوان "تمكين المرأة في العمل السياسي" بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيسة فرع دائرة الحزب في العقبة النائب تمام الرياطي، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، بحضور نخبة من عضوات الحزب وأكاديميات وناشطات من المجتمع المدني.
وتضمنت الورشة جلستين حواريتين، تناولت الأولى التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الحزبي وأهمية مشاركة المرأة سياسيا لوصولها إلى مواقع صنع القرار.
أما الجلسة الثانية فتناولت دور المرأة في العمل الحزبي والتحديات التي تواجهها، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية.
وأكد الوزير الخريشة أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا وهو وريث الثورة العربية الكبرى.
وشدد على ضرورة أن يرافق البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، تطوير السلوك الانتخابي للناخبين من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسب ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكد أهمية دور الأحزاب في تعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تقدمها لتحملها إلى البرلمان.
بدورها استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة وبذل جهود دبلوماسية كبيرة دوليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم، مشيدة بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة في الصبر والنضال.
وحول تحديث المنظومة السياسية، أكدت بني مصطفى أن ذلك لم يأت من فراغ، لكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي ممثلة بالأحزاب للخروج من العمل الفردي إلى الجماعي المنتج سياسيا.
ولفتت بني مصطفى إلى أهمية القائمة الوطنية التي ترتكز على رؤية وطنية وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني، مؤكدة أن تخصيص 41 مقعدا لهذه القائمة من مقاعد البرلمان دليل واضح على الجدية في تمكين المرأة.
ونوهت بأهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية.
من جهته أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقفين الرسمي والشعبي والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الصهيوني.
وحول واقع التحديث السياسي في الأردن، أشار إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة، ومن أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب للمشاركة الواسعة في الحياة السياسية والوصول إلى قبة البرلمان وتسلم مواقع قيادية.
من جهتها أكدت النائب الرياطي ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية عبر نشاطها الحزبي، مشددة على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام، لما لهذه الخبرة من دور كبير في إثبات وجودها في العمل البرلماني.
وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.
وأكدت الطراونة أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الأكبر في توعية المواطنين والمرأة تحديدا، وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.
وبينت أن النساء المنتسبات للأحزاب يشكلن أكثر من 43 % من المنتسبين للأحزاب بعد أن اشترط القانون أن تقل نسبة النساء عن 20 % من المؤسسين لأي حزب.
وأكدت أن الأحزاب إذا اجتهدت بشكل فاعل على نسب المرأة الموجودة في جداول الناخبين وإبراز النماذج الناجحة وتمكينهن سياسيا ودعمهن للوصول إلى البرلمان، فسيشكل ذلك حالة متميزة خصوصا أن عدد النساء اللواتي سيصلن إلى قبة البرلمان بعد التحديث السياسي لقانون الإصلاح السياسي سيكون في حده الأدنى 28 مقعدا، منها 18 مقعدا خصصت لكوتا المرأة، والمقاعد الأخرى للقائمة والوطنية، والمقاعد المحلية.

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