Saturday, 20 January 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


25.6 % المشاريع المنفذة بالكامل من التحديث الاقتصادي في 2023

1/20/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع مركز الحياة راصد، الدراسة التقييمية الأولى الكاملة الخاصة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك للسنة الأولى ضمن المرحلة الأولى المعلن عنها، والممتدة للأعوام 2023-2025، لتظهر بأن نسبة التنفيذ للمشاريع بالمجمل خلال العام الماضي بلغت 25.6 % ما مجموعه 406 مشاريع مجدولة للتنفيذ ضمن العام الأول.
وأظهرت الدراسة التي أعلن عنها بالأمس، أن نسبة المشاريع "قيد التنفيذ" بلغت 26.1% مقابل عدم تنفيذ 48.3% من المشاريع في المجمل للسنة الأولى.
وبالنسبة لقطاع تمكين المرأة، بلغت نسبة التنفيذ الكامل للمشاريع 0 %، مقابل 40 % لم يتم البدء بها بعد أي غير منجزة، مقابل ما نسبته 60% قد تم البدء بها وفقا للدراسة.
وتبلغ مشاريع قطاع المرأة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي بحسب الدراسة، 5 مشاريع بالمجمل.
وكانت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022، وشملت 10 قطاعات.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلاحدود، الدكتور صدام أبو عزام، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن نتائج الدراسة التقييمية، مؤكدا أن المنهجية التي استخدمت شملت مختلف أساليب التحقق من الجهات المنفذة والوزارات والمؤسسات المعنية، وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للخطة ضمن مرحلتها الأولى، إضافة إلى آليات رصد أخرى منها المواقع الرسمية لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية والتصريحات والبيانات والقرارات الحكومية ذات الصلة.
وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي 25 قطاعا و406 مشاريع و66 جهة مكلفة بتنفيذها، فيما يمتد تنفيذها على مدار 10 سنوات مقسمة على 3 مراحل هي؛ 2023-2025 و2026-2029 و2030-2033.
وفي رده على تساؤل لـ"الغد" خلال المؤتمر حول أسباب المؤشرات الأولية لعدم إنجاز المشاريع وتدني النسب في بعض القطاعات رغم انقضاء المدة الزمنية المخصصة للمشاريع، أشار إلى أن بعضها مردها إلى وجود عدة جهات تنفيذية للمشروع الواحد، خاصة تلك التي يزيد فيها عدد الجهات المنفذة على 3-4 جهات.
وعلى مستوى القطاعات، أظهرت الدراسة أن قطاعات التنمية الحضرية والتنمية الحضرية الخضراء والتعدين، كانت الأقل إنجازا وبنسب عدم تنفيذ للمشاريع تقدر بـ 66.6 % لكل من التعدين والتنمية الحضرية، مقابل
83 % لقطاع التنمية الحضرية كمشاريع غير منجزة في هذا القطاع.
وعلى مستوى الجهات التنفيذية، كانت كل من وزارة الثقافة (مشروعان اثنان) ووزارة الشباب (مشروع واحد) الأعلى تنفيذا بنسبة 100 %، إضافة إلى (مشروع واحد) لكل من الهيئة الملكية للأفلام، وشركة المطارات الأردنية، والشركة الأردنية للصوامع، والشركة الأردنية لإحياء التراث بنسبة إنجاز 100 %.
وشغلت نسبة إنجاز المشاريع لدى وزارة الاستثمار ما قيمته 68.7 % من 16 مشروعا، ووزارة العمل بنسبة إنجاز 57 % من 7 مشاريع.
وفصلت الدراسة نسبة الإنجاز لكل قطاع من القطاعات الـ25 بما في ذلك قطاعات جودة الحياة بنسبة إنجاز كاملة لـ"التعليم العالي"، وقطاع المياه وقطاع الطاقة وقطاع جودة الحياة.

MENAFN20012024000072011014ID1107745681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث