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ادعاء انتهاء حل الدولتين.. والخداع الإسرائيلي

1/20/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د.إبراهيم بدران
في موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، يؤكد الأردن وعلى لسان الملك عبدالله الثاني وفي جميع المحافل الدولية، قبل وبعد طوفان الأقصى، أن الأردن يرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية ويرفض تجزئة القضية الفلسطينية، وأن الحل العسكري لن يوصل إلى أي نتيجة، وأنه لا استقرار ولا أمن في المنطقة ،بما فيها اسرائيل، إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة حسب القرارات الدولية، والمتمثلة في اقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وخروج الاحتلال من كافة الأراضي التي احتلها في حزيران عام
و1967 وما بعدها. وبالمقابل ترفض إسرائيل هذا المدخل بشتى الوسائل والإجراءات والتصريحات. وكان آخر تصريح لنتنياهو قبل طوفان الأقصى بأيام قليلة قوله " لا يوجد دولة فلسطينية ولن يكون هناك دولة". وقد سبق وأن قالت جولدا مائير" لا يوجد شعب فلسطيني". وفي الجانب العملي تستمر إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولة ابتلاع أكبر مساحة ممكنة من فلسطين من خلال التوسع في بناء المستوطنات، وانشاء الطرق الالتفافية لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى مجرد تجمعات سكانية. هذا إضافة إلى تدمير المنازل في القدس ومصادرتها، واقتحام الأماكن المقدسة وتدنيس الأقصى، بل ومحاولة القضاء على التراث الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في غزة والضفة على السواء.
وفي نفس الوقت، ترفض إسرائيل بشكل قاطع فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيون كمواطنين متساوي الحقوق والواجبات. وهذا الرفض تم تجسيده عمليا وتقنينه بإصدار الكنيست لقانون يهودية الدولة، الذي يعطي حق تقرير المصير فقط لليهود، وكل من هو غير يهودي أصبح بموجب هذا القانون مجرد "مقيم".
وفي هذا الإطار راحت وسائط الإعلام الإسرائيلية والسياسيون الإسرائيليون يروجون لفكرتين الأولى ان حل الدولتين قد انتهى ولم يعد ممكنا إقامة دولة على الضفة الغربية وقطاع غزة نظراً لما تضم من مستوطنات ومستوطنين وطرق ومواقع عسكرية. والثانية أن الدولة الواحدة الديمقراطية مرفوضة قطعا لأنها تتناقض مع مفهوم الدولة اليهودية. وراحت دولة الاحتلال تتصرف على هذا الأساس.
وقد تلقى الفكرة هذه الكثير من السياسيين والإعلاميين العرب وراحوا يصدقونها بل ويرددونها في كل مناسبة. يضاف إلى ذلك أن الدول الغربية وفي مقدمتها الدول الحاضنة للمشروع الصهيوني، أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تقبلت المقولات الإسرائيلية وتغاضت عن كل ما تقوم به إسرائيل وخاصة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، وإن كانت تجامل العرب دبلوماسيا بترديد عبارة حل الدولتين. ومؤخرا أضاف الرئيس بايدن " أنه مع حل الدولتين.. وإن كان التحقيق صعبا".
وعلى ضوء ذلك يتساءل الناس: ما هومصير الفلسطينيين إذن؟ الوزير اليميني المتطرف سموتريتش قال بكل وقاحة وفجاجة: "امام الفلسطينيين 3 خيارات: الرحيل أو الاستسلام او الموت." والسؤال ايضاً للعرب الذين يقولون ان حل الدولتين قد انتهى. ماذا يفعل الفلسطينيون؟ وما هو الأفق أمامهم للمستقبل؟ هل يتبعون نظرية سموتريتش وبن غفير وغيرهم من النازيين الجدد في إسرائيل؟ ام يتبعون نظرية نتنياهو بأن يقتنعوا بالإجابات الاقتصادية إلى أن تنتهي المسألة؟ أم يقبلون بالتهجير الذي أطلق عليه أحد المسؤولين السابقين عبارة "حل واقعي".. وربما يقصد "أنه تحت التنفيذ من طرف إسرائيل".
وحقيقة الأمر أن إمكانات حل الدولتين ما تزال قائمة وبقوة، لأسباب عديدة منها: أولا نحن نتحدث عن 5 ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع و2.5 مليون في فلسطين داخل الخط الأخضر، و1600 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية في طول فلسطين وعرضها، وفلسطينيين ثابتين على أرضهم منذ آلاف السنين. كل هذا مقابل عدد من المستوطنات التي تم استحداثها خلال 30 أو20 أو10 سنوات أو أقل، ولا يقيم فيها الا مستعمرون مستأجرون وصلوا إليها حديثا ويتسلمون رواتب وتعويضات من حكومة الاحتلال مقابل اقامتهم في المستوطنات ولا تزيد أعدادهم على 600 ألف حسب الأرقام الدعائية الإسرائيلية المضخمة، وجزء منهم من المتقاعدين العسكريين.ثانيا: لم تتبلورالغالبية الكبرى من تلك المستوطنات ولم يتداخل ساكنوها لتصبح قرى وبلدات بنسيج اجتماعي متماسك لها تاريخها وتراثها الذي يربط القاطنين فيها بالأرض لتكون وطنا حقيقيا فهي أشبه بالمنتجعات أو الفنادق. ثالثا: إن تفكيك المستوطنات وإرجاع ساكنيها إلى بيوتهم وراء الخط الأخضر لا يشكل اقتلاعا لهم من جذور تاريخية غير موجودة كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين. وقد سبق لإسرائيل أن فككت مستوطنات في سيناء وفي قطاع غزة. رابعا إن هذه المستوطنات في الجزء الأكبر منها هي غير قانونية بموجب الإتفاقيات الدولية. وكذلك الطرق والاراضي المصادرة فإنها إجراءات يقوم بها المحتل مخالفا بها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
اما إذا كان الجانب العربي سيستسلم لكل مصادرة تقوم بها إسرائيل، ويقبل المقولات الإسرائيلية "كدولة احتلال"، فهذا من شأنه أن يجعل "الأسرلة والتهويد" أمرا هينا على إسرائيل. هي فقط تعلن المصادرة وتمارسها وانتهى الأمر. هذا طبعا غير مقبول لا في القانون الدولي ولا في الواقع الفلسطيني أوالإنساني ولا يفتح أفقا لإنهاء الصراع. وقد صدق بعض العرب ان إسرائيل حين ترجع إلى التوراة والتلمود كمبرر للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية (أو السورية أو اللبنانية أو المصرية) ان المحرك لديهم هو الدافع الديني. وهنا لا بد من التأكيد على مسألتين رئيسيتين: الأولى ان الدين لدى الصهيونية وبالتالي في العقل الإستراتيجي الإسرائيلي هو مجرد محرك أو أداة لتحفيز وتبرير استكمال المشروع الصهيوني الاستعماري على نمط الاستعمار التقليدي. الثانية: إن الإعلام الإسرائيلي يتبع منذ سنين نفس المبدأ الذي انتهجه جوبلز في المانيا النازية: "اطلق القصة أو الخبر الذي تريد واستمر في الإعادة والتكرار سيصدقك الناس"وهذا ما تفعله إسرائيل حين تقول يهودا والسامرة أو تقول هيكل سليمان وغير ذلك.
وأخيرا إن فلسطين، بمواطنيها ومدنها وقراها وأراضيها وتراثها ومقدساتها، هي التي يجب أن يفكر الجميع فيها، ويساعد الفلسطينيين في نضالهم وصمودهم وتضحياتهم لتحريرها رغم الأفعال والإدعاءات والجرائم الصهيونية، فذلك طريق النضال والأمان لمستقبلهم ومستقبل المنطقة بأسرها.

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