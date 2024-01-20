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الملاذ الأخير لإعمال الضمير الإنساني

1/20/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. مصون شقير من عتمة الاستكبار والاستبداد والظلم والوحشية التي تُلطِّخ المنظومة القيمية لدول الغرب الإمبريالي الاستعماري، أضاءت دولة جنوب أفريقيا نوراً بأن تقدمت ابتداء ووحدها بدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال لارتكابها جرائم إبادة جماعية بالمخالفة لأحكام اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، منتصرة بذلك لقيم التحرر والمساواة والحرية التي ناضلت من أجلها لسنوات طويلة ودفعت في سبيلها تكلفة باهظة لتقضي بالنتيجة على نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً وتفرض نظاماً ديمقراطياً يحكم فيه الأغلبية.
ونراهن في هذه الدعوى على عدة مسائل أولها أن جنوب أفريقيا - وفي حدود ما استمعنا إليه في جلسة الاستماع الأولى- قدمت ملفاً قانونياً صلباً ومتماسكاً، حيث استندت الى نص المادة (9) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تعطي الحق لأي طرف في الاتفاقية في تقديم دعوى الى محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية وذلك لإثبات أهليتها في إقامة الدعوى وإثبات اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر فيها وبخاصة أن كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل لم تتحفظا على هذه المادة عند توقيعها على هذه الاتفاقية.
كذلك عرضت جنوب أفريقيا الأفعال المرتكبة من إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة من حيث القتل الجماعي للفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والروحي بهم، وإخضاعهم قصدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرهم وفرض تدابير تهدف الى القضاء على فرص الحياة وإدامتها والتي تدخل جميعها في مفهوم الإبادة الجماعية سندا للمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كذلك أثبتت جنوب أفريقيا توافر القصد الخاص لدى إسرائيل في معرض ارتكابها لهذه الجرائم وذلك من خلال تصريح كافة المسؤولين فيها ابتداء من رئيسها ومرورا برئيس وزرائها ووزرائها وانتهاءً ببعض أعضاء الكنيست فيها.
كما قدمت جنوب أفريقيا أدلة عديدة مستقاة بشكل رئيسي من تقارير مؤسسات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى وسائط الإعلام، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي في مجموعها تسعة تدابير مؤقتة يتصدرها الطلب بوقف الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقد أثبتت توافر شروط اتخاذ هذه التدابير من حيث وقوع ضرر محدق في الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك توافر شَرطي الضرورة والاستعجال لمنع تفاقم الضرر من حيث زيادة أعداد الضحايا من الفلسطينيين والحفاظ على الأدلة التي يتوجب استخدامها لاحقا عند نظر الدعوى من الناحية الموضوعية.
وتجدر الإشارة الى أن محكمة العدل الدولية قد لا تحكم بنفس التدابير المؤقتة المطلوبة من جنوب أفريقيا إذ يمكن أن تحكم ببعضها أو تُعدِل في هذه الطلبات، لكننا نأمل بالمحصلة أن تؤدي التدابير التي سيحكم بها الى الوقف الفوري لأعمال القتل المرتكبة من دولة الاحتلال، وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم ونهائي بهذا الخصوص سندا للمادة (94/1) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الا أنه يمكن لإسرائيل أن ترفض تنفيذ هذه التدابير، وفي هذه الحالة يرفع الأمر الى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها ونأمل أن يساهم كل من الرأي العام الدولي والضغط السياسي الرسمي من معظم دول العالم في منع أي من أعضاء مجلس الأمن من استخدام حق الفيتو بشأن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه التدابير.
وثاني هذه المسائل أنه وعلى الرغم مما تتناوله بعض التحليلات الصحفية من أن موقف بعض قضاة محكمة العدل الدولية عادة ما يتم تسييسه وأنهم يخضعون في بعض الأحيان لضغوطات كبيرة من دولهم، إلا أن المادة (2) من النظام الأساسي لهذه المحكمة قد اشترطت توافر الاستقلالية في معرض تعيين قضاة هذه المحكمة، وغني عن البيان بأن هذه الاستقلالية هي شرطٌ ضروري أيضا لغايات استمرار إشغال القضاة لمناصبهم، فهم ملزمون بإصدار قرارات تمثل قناعاتهم المهنية الموضوعية وليس عكس توجهات وإرادات دولهم، ونشير في هذا السياق الى الدعوى التي رفعتها نيكارغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية لدى محكمة العدل الدولية في العام 1986 للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا، حيث حكمت المحكمة آنذاك لصالح نيكارغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من أنها قوة عظمى وتتمتع بثقل كبير في مجلس الأمن.
وثالث هذه المسائل هي قوة الرأي العام في العالم أجمع والذي لا زال يدين كافة الجرائم المرتكبة من دولة الاحتلال ويطالب دون كلل أو ملل بوقف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة منه بحق الشعب الفلسطيني، فهو من جهة يمثل ثقلاً يعكس إيمان الرأي العام العالمي بحق الشعوب- بما فيها الشعب الفلسطيني - في تقرير مصيرها والتمتع بالعدالة والأمن والسلام، ومن جهة أخرى فهو يحفز القضاة على ممارسة واجباتهم بحياد وشفافية للوصول الى العدالة من خلال تطبيق صحيح القانون.
ورابع هذه المسائل هي الدعم السياسي الذي حظيت به هذه الدعوى من دول عديدة، حيث أعلنت أندونيسيا عن تقديمها دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية كما أعلنت سلوفينيا عن نيتها القيام بعمل مماثل، وأعلنت حوالي عشر دول عن دعمها لدعوى جنوب أفريقيا بالإضافة الى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية فيما أعلنت الأردن عن نيتها تقديم مرافعة في هذه الدعوى لاحقا، ومع ذلك فإنه لا زال هنالك فجوة كبيرة في موقف الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية والتي لم تقدم أي منها دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو على الأقل انضمت الى جنوب أفريقيا بصفتها مدعية في الدعوى، ويبدو أن الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية رأت في دعوى جنوب أفريقيا فرض كفاية أسقطت عنها واجب تقديم الدعوى لدى محكمة العدل الدولية والتي هي الملاذ الأخير لإعمال الضمير الإنساني.

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