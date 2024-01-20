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متى ابتدأت الأزمة الحقيقية للمستوطن الإسرائيلي؟

1/20/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبد الله محمود في مقدمة كتابه يقول المؤلف جودت السعد: "لم ألجأ إلى أسلوب تحليل نصوص الأدب الصهيوني الحديث أدبياً، فليس همي ذلك بقدر اهتمامي إبراز تأثير الكفاح المسلح وقدرته على تفكيك الشخصية السيكولوجية للمستوطن الصهيوني. لقد ألقينا الضوء على الحركة الصهيونية وعلاقتها بالأدب من خلال التربية وقلب المفاهيم". (المرجع السابق ص 9)
يتساءل المؤلف: متى ابتدأت الأزمة الحقيقية للمستوطن الصهيوني؟ وفي إجابته يقول: إنها ابتدأت عام 1948". يومها كانت الصهيونية خاضعة للإمبريالية العالمية إن على الصعيد السياسي او العسكري. "فالموجود مرتبط بالواجد ارتباطاً عضوياً. مصالح هذا الكيان الهزيل مرتبطة بعلاقة ديالكتيكية بالمصالح الأميركية".
"منفذ أعلن استقلاله المزعوم" "خلع أفكار السلام ومسوح الرهبان والبراءة ولبس رداء القسوة والعنف". ومنذ تلك اللحظة لجأ المقاومون الفلسطينيون الى البندقية سلاحاً في وجه الجسم الصهيوني الذي احتل بلادهم".
وظف العدو الصهيوني ما سُمي زوراً أدباً في التعالي والحقد على الآخرين. لقد تبنت الصهيونية السياسة وقبلها الصهيونية الأدبية منهجاً هدفه إعادة تربية الأجيال وفق السلوكية المرضية هذه والمنطلقات الميتافيزيقية التي لا تخضع للمنطق العلمي".
افتخر الأدباء الصهاينة القدامى والمحدثون بتراثهم الأدبي ذي النزعة الشوفينية. ساندهم في ذلك رؤساؤهم السياسيون فهذا موشي دايان وزير دفاعهم يعلن عام 1967 "انه ينتظر الزعماء العرب في القدس لتوقيع الاستسلام والصلح". وفي هذا الصدد يقول المؤلف "ومع أن استعداد بعض الأنظمة كان محتملاً، فإن الجماهير العربية احتوت الهزيمة وراحت تُذيق المستوطنين المرارة التي يستحقونها.
وهنا أقول ما أشبه اليوم بالبارحة. حيث عنفوان المقاومة يلهب ظهور العسكريين الصهاينة الذين احتلوا ارضاً ليست لهم.
وفي تعليقه على القضية اليهودية التي باتت قضية إرهاب وعنصرية يقول جودت السعد: "القضية اليهودية لا تحل الا ضمن الانفتاح والذوبان اليهودي في الشعوب التي يعيشون بينها، فأوطانهم حيث كانوا تفتح أذرعها لهم شريطة قلب مفاهيمهم وأفكارهم العنصرية".
وفي مقارنة صائبة يقارن المؤلف بين الأدب الفلسطيني بعد النكبة الملتزم بالقيم الإنسانية وروح التحدي التي تدعو إلى الالتزام بالانزراع في الأرض بخلاف الأدب الصهيوني "الذي يمثل قمة العنصرية والعرقية والشوفينية".
أقرأ ما سُمي بالأدب الصهيوني تجده فاقد الأصالة الأدبية "يستهزئ بقيمه".
الأدب الصهيوني يعكس عقداً نفسية يعيشها الإسرائيليون فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار. أدبهم تفوح منه رائحة العنصرية.
ان حتمية القضاء على الكيان الصهيوني باتت وشيكة "فوجوده غير الطبيعي يحتضن عوامل فنائه". وهناك كُتاب يهود يدركون ذلك. فالشاعرة "نوديت" تصف الكيان الصهيوني بالشجرة التي تنتظر مصيرها نحو الجحيم. أما الشاعرة "حاييم رينيزون" فتصف هذا الكيان الهزيل بِـ "الحمامة التي ستقع عاجلاً أم آجلاً في مرمى الأهداف العربية. تقول هذه الشاعرة في وصفها:
حمامة تتمرّغ بالطين
ترتجف بوهن
من الحراب العربية المشرعة
وتضيف حاييم واصفة المقاومين الفلسطينيين:
إلهي لا يستطيع سحقهم
الموج لا يدمرهم ولا يغرق مراكبهم
أو يحيلها أشلاء وخرقاً
أختم بالقول: إن المجازر التي ترتكب اليوم في غزة الباسلة ورغم أشلاء الضحايا تصفع وجوه عُتاة الصهاينة الملطخة بالدماء البريئة. إن إسرائيل تسبح ضد التيار. نهايتها حتمية وإن تلفحت برداء الإمبريالية العالمية.
يبقى أن أقول إن الأدب الصهيوني بفلسفته الميكافيلية يعكس عنصرية صهيونية وفلسفة عرقية طاردة للقيم الإنسانية.

MENAFN20012024000072011014ID1107745678

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