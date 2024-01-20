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التزييفات الصهيونية الفاضحة

1/20/2024 2:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمين محمود
إن المتتبع لتاريخ الحركة الصهيونية يفاجئه الحجم المذهل من التزييفات التاريخية والادعاءات الباطلة التي أطلقها مؤسسو هذه الحركة في أوروبا سواء كانوا يهودا أو مسيحيين متهودين وذلك فور البدء بالإعداد لمشروعهم الاستيطاني في الأرض العربية. وقد لجأوا منذ بداية مشروعهم إلى نشر العديد من الأساطير اليهودية التي تسربت وتغلغلت في العديد من الثقافات العالمية وخاصة الثقافة الغربية منها، بحيث أصبحت جزءا من قناعات شعوبها ومعتقداتها المسلم بها. ومن أهم تلك الأساطير أسطورة الشعب المختار التي استغلها صهاينة العصر الحديث من يهود أوروبا ليدعوا بأن لهم مكانة خاصة في الكتب المقدسة تميزهم عن غيرهم وتضعهم فوق جميع أمم وشعوب الأرض الأخرى. ان مثل هذا الادعاء لا يمكن لأي عقل بشري أن يتقبله بأي شكل من الأشكال! فالعناية الإلهية أسمى من أن تميز جماعات بشرية كصهاينة اليوم الذين يتعاملون مع الآخرين بعقلية عنصرية استعلائية تفوقت بممارساتها على ممارسات مثيلتها النازية الألمانية.
وهناك أيضا أسطورة الميثاق التي تشير إلى الصلة الأبدية الدائمة بين اليهود وأرض الميعاد التي لم يحددوا حتى الآن مدى امتدادها الذي سيقتطع من أراضي المشرق العربي. وقد استرسل الصهاينة بادعاءاتهم الدينية المضللة بأن أرض الميعاد مهما اتسع مداها تعتبر منحة ربانية لهم دون غيرهم ودون أن يشاركهم فيها أي شعب آخر مستندين في ذلك إلى مقولة في غاية الغرابة بأنهم "الشعب الأنقى والأقرب الى الذات الالهية". أما أسطورة عودة المسيح أو الماشيح (كما يطلق عليه بالعبرية وتشير الى من يتم مسحه بزيت الزيتون المبارك دلالة على تكريسه كاهنا أو ملكا) والتي لقيت رواجا واسعا بين اليهود في أعقاب حركة الاصلاح الديني في أوروبا وظهور الحركة البروتستانتية، فقد ولدت لديهم الاعتقاد – أسوة بالمعتقد البروتستانتي – بأن تشتتهم لا بد وأن ينتهي في مرحلة معينة يتجمعون بعدها في "الأرض الموعودة" لهم و" يعيدون" بناء هيكلهم المزعوم فوق المكان الذي تقوم عليه الصخرة المشرفة بعد هدمها بالكامل، وعندها تكتمل النبوءة الالهية التي يؤمنون بها فيظهر شبحهم المنتظر ويتسيدون بني البشر متحملين المسؤولية التي يدعون أن الههم يهوة ائتمنهم عليها لقيادة العالم نحو ما أسموه "النهاية السعيدة".
ومنذ أن ابتدأ الصهاينة بمشروعهم الاستيطاني أخذوا يعيدون مراجعة التاريخ اليهودي ويدخلون عليه تعديلات جوهرية بحيث جعلوا تاريخ العبرانيين القدماء وتاريخ الحركة الصهيونية تاريخا متصلا يكمل الواحد منهما الآخر، ثم أخذوا يروّجون للمزيد من الادعاءات والمزاعم التاريخية التي تدور حول انتصارات باهرة عزيت للعبرانيين القدماء والتي قيل إنهم حققوها ضد أعدائهم من أبناء القبائل الكنعانية. وذلك كله من أجل شحذ الهمم وبعث الحافز والحماس لدى عامة اليهود كي يتقمصوا مزايا أولئك "الأجداد" التي كان الصهاينة يروجون لها كالشجاعة والقوة والثقة بالنفس، وذلك لتحفيز أكبر عدد من اليهود للتوجه الى فلسطين كي يستوطنوا فيها تمهيدا للبدء بتنفيذ مشروع الدولة اليهودية. ولعله من الضروري هنا التأكيد على أن أطماع ومطامح الصهاينة لا تكتفي بالاستيلاء على فلسطين وحدها وإنما تتعدى ذلك لتشمل المزيد من الأراضي العربية التي سيتم اقتطاعها والاستيلاء عليها من أراضي مصر وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربية إما ليستوطنوا فيها أو ليهيمنوا عليها وذلك بدعوى أنها تشكل أرضا موعودة وموهوبة لهم كمنحة إلهية.
كما أخذ الصهاينة يروجون وينشرون بين عامة اليهود بأن إقامة دولة لهم في أرض الميعاد سيحررهم من عقدة البؤس والمعاناة التي لازمتهم طيلة العصور التاريخية والتي تسببت في لجوئهم الى العزلة في أماكن تواجدهم والاقامة ضمن تجمعات خاصة بهم تؤمن لهم الابتعاد عن الحياة العامة وعدم الاختلاط بشعوب البلاد التي كانوا يقيمون بين ظهرانيها وذلك من أجل تأمين مصالحهم وتطلعاتهم بشكل أكثر أمانا واستقرارا، ولذا فلا عجب أن نرى الصهاينة يبادرون الى الاحتفاء برموز تاريخية استرجعوا بعضها واختلقوا بعضها من الماضي العبري القديم وادعوا أنها صاحبة إنجازات بطولية كبرى استطاعت أن تحقق انتصارات مذهلة جعلت أصحابها يتبوأون شأنا عاليا بين القبائل والشعوب التي كانت معاصرة لهم، وأخذت هذه الرموز التي تغنى بها الصهاينة وهللوا لإنجازاتها بحماسة منقطعة النظير تستحوذ على الوجدان اليهودي مما كان لها أكبر الأثر في تفعيل الطموحات العنصرية والسلوك العدواني لدى المستوطنين اليهود تجاه السكان العرب، وهذا ما نشهده اليوم في اعتداءاتهم ومجازرهم الوحشية التي يشنونها على أهل غزة والتي بلغت حدا يمكن وصفه بأنه أبشع ما عرفته البشرية من اعتداءات ومجازر في عصرها الحديث، ومما يعبر عن هذه الوحشية بجلاء أوضح ما تتناقله التصريحات المتلاحقة التي يتسابق في إطلاقها مسؤولو الصهاينة مطالبة بالمزيد من قتل وسفك دماء المدنيين في غزة وتشريد من يتبقى منهم، بل ويتمادى أحدهم فيدعو إلى إلقاء قنبلة نووية عليهم، في حين يدعو آخر بكل صلافة لا إنسانية الى التعامل معهم كحيوانات بشرية والأنكى من ذلك أن هناك من يدعو الى طرد وتهجير أكبر عدد منهم خارج وطنهم. أما ما يقشعر له البدن فانك حينما تسمع أحد قادة اليمين الصهيوني يردد مقولة للدبلوماسي البريطاني المتصهين لورانس اوليفانت مطالبا بما هو أبشع من التطبيقات النازية وذلك بالإبقاء على قلة من الفلسطينيين ووضعها في حظائر محصورة ومنعزلة كتلك التي أقامها المستوطنون الأوروبيون للهنود الحمر في القارة الأميركية وذلك لاستخدامهم واستعبادهم كعمالة رخيصة لدى المستوطنين اليهود تماما كما كان عليه حال الأفارقة السود في أميركا.
وقد استرسل الصهاينة في نشر المزيد من ادعاءاتهم التاريخية ولا سيما تلك المتعلقة بالميثولوجية التي لا يقرها أي منطق أو مفهوم علمي، كادعائهم – على سبيل المثال – بوجود "أمة يهودية" قائمة على مر العصور. غير أن التأمل البسيط في مثل هذه المقولة التي تدعي أنها أمّة بقيت متماسكة طيلة ألفي عام، يظهر لنا أن هذه المقولة لا يمكن إدراجها إلا ضمن تلك "التزييفات الفاضحة" التي وجدت بشكل او بآخر مسارب لها في سجل تاريخ البشرية. فإذا ألقينا نظرة سريعة على طبيعة الحياة التي كان يعيشها قدماء اليهود، يتبين لنا أن مجمل ما حصل في تلك الفترة لا يعدو أن يكون قيام كيان يماثل في معالمه الأساسية تلك الكيانات التي كانت تقوم وتنشأ في عهد العبودية. فقد كان ذلك العهد هو عهد الحروب القبلية المتواصلة التي كانت "تنشب من أجل النهب وامتلاك العبيد والاستيلاء على أفضل الأراضي. "وكانت أشكال الدول تتعاقب والأقوام والقبائل تتخالط فيما بينها وتنتقل للعيش من بقعة الى اخرى في البلدان المجاورة، ولذا فان الادعاء الذي تروج له الصهيونية بوجود أمة أو شعب يهودي حافظ على نقاء أعراقه طيلة آلاف من السنين وتمتد أصوله لتصل الى العبرانيين القدماء أمر لا يستسيغه العقل ولا يتقبله أي منطق علمي! إذ كيف لمجموعات بشرية أن تحافظ على نقائها العرقي في عالم شهد العديد من المتغيرات والانصهارات الديموغرافية والتداخلات في البنى الاجتماعية منذ أقدم العصور حتى الآن ؟! إن مثل هذه الادعاءات ما هي إلا خدعة مضللة ابتكرتها الدعاية الصهيونية وهي مغالطة كبرى لا تستند الى أي أساس تاريخي. فالغالبية من يهود اسرائيل اليوم الذين يطلق عليهم الأشكناز كانوا قد وفدوا من أوروبا وتعود أصولهم الى قبائل الخزر الآرية التي كانت تعيش في منطقة بحر قزوين في وسط آسيا، وكانوا قد اعتنقوا الديانة اليهودية في القرن العاشر الميلادي، وبالتالي فهم لا ينتمون للساميين ولا علاقة لهم ببني اسرائيل القدماء لا من قريب ولا من بعيد. أما بالنسبة لمصطلح اللاسامية الذي كثر استخدامه بدءا من أواخر القرن التاسع عشر فهو مصطلح اخترعه الصهاينة الأوروبيون وتم استخدامه وتوظيفه لخدمة مشاريعهم الاستيطانية وأحلامهم الصهيونية الاستعمارية، واعتبروا كل جهة تعارض مشاريعهم هذه جهة معادية لليهود وألصقوا بها تهمة معاداة السامية، وهكذا وجد الصهاينة في ظاهرة العداء للسامية تربة خصبة ووسيلة مناسبة لاستغلالها وتوظيفها للجم وإسكات أي صوت انتقادي لطموحاتهم التوسعية التي يسعون لتنفيذها بكل الطرق الممكنة وبأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن حتى ولو كان ذلك سببا في تشريد ومعاناة شعب آخر، كما أن تهمة معاداة السامية هذه الأيام أصبحت في عالم الغرب لا تقتصر فقط على ملاحقة أولئك الذين يوجهون النقد لليهود بل تجاوزتها لتشمل أي فرد يوجه أي انتقاد للحركة الصهيونية أو لإسرائيل فيتم ملاحقته قضائيا تحت طائلة الأحكام الجائرة المطبقة في غالبية الدول الغربية. واللافت للنظر أن العديد من مفكري الصهاينة لجأوا للترويج بأن ظاهرة اللاسامية ظاهرة متأصلة في الطبيعة البشرية لدى الجوييم (أو الأغيار وهم شعوب العالم من غير اليهود)، ولا يمكن لها أن تتغير بتغير الزمان أو المكان طالما أن هناك يهودا في المجتمعات البشرية.
ومن ناحية أخرى قام الصهاينة باستغلال المحرقة (الهولوكوست) وقاموا بتضخيمها وتكريس صورة الشعب الضحية بغية استغلالها من أجل الترويج للسياسة الهادفة إلى استقطاب وبلورة حشد عالمي يتضامن ويساند مساعيهم الهادفة الى مساندة الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية في المنطقة. كما أصر الصهاينة على أن أي إقرار بالمحرقة هو إقرار بحق الدولة اليهودية في الوجود، وبالتالي فإن الربط بين المحرقة وإقامة هذه الدولة أصبح لدى الصهاينة أمرا مقدسا. وأصبحت هذه " المأساة اليهودية "التي اقترفها الأوروبيون هي العامل الرئيسي الذي يستندون إليه في تبرير احتلالهم لأرض الغير وتشريد شعبه تماما كما حدث لفلسطين وشعبها. غير أن هذه الادعاءات والمزاعم التي يطرحها الصهاينة حول كون المحرقة هي العامل الرئيسي لقيام الدولة اليهودية ما هي إلا محاولات مضللة لما تم اقترافه بحق الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد يتناقض تماما مع السياق التاريخي للأحداث، فالحركة الصهيونية كانت تسعى جاهدة وبتنسيق وثيق مع القوى الإمبريالية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة الدولة اليهودية على أنقاضها وذلك قبل حدوث الهولوكوست بأمد بعيد. وجاء استخدام الهولوكوست ضمن إستراتيجية الدولة اليهودية لحشد التأييد الغربي لقيام هذه الدولة إضافة إلى ترسيخ "عقدة الذنب" في الضمير العالمي ولا سيما ضمير العالم الغربي بحجة تقاعسه عن مد يد العون لليهود لإنقاذهم من اضطهاد النازيين، وسعى واضعو هذه الإستراتيجية إلى إقناع الكثير من دول العالم ومن ضمنها الاتحاد السوفييتي بأن بالطريقة العملية لتحرير ضمير العالم من "عقدة الذنب" تجاه اليهود هو الاعتراف بأنهم يستحقون كيانا مستقلا يلبي طموحاتهم ويوفر لهم الحماية من التعرض لمزيد من "المعاناة" كتلك التي تعرضوا لها على يد النازيين.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تحرير الضمير العالمي لن يكتمل– في نظر واضعي هذه الإستراتيجية– ما لم تستمر دوله والغربية منها بالذات في تقديم كل اشكال الدعم للدولة اليهودية سواء كان ذلك دعما ماليا او دعما عسكريا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الدولة اليهودية أصبحت تستخدم الهولوكوست كوسيلة ابتزاز للعديد من الدول وخاصة الغربية منها.
ولا بد عند هذا الحد من الإشارة إلى أنه مهما بالغ الصهاينة في الترويج لمزاعمهم بشأن الدور المحوري الذي قامت به قواهم وأساطيرهم لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية، الا أن هذا في حد ذاته لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال هو الأساس المحوري الذي قامت عليه هذه الدولة. فقد كان أيضا لصراع القوى الكبرى حول مناطق النفوذ في الشرق الأوسط تداعيات متلاحقة على بلورة الفكرة الصهيونية وتسابق هذه الدول على تجديد هذه الفكرة والترويج لها، بحيث أخذت هذه الدول تتنافس على التقرب من الصهيونية وتعمل على توظيفها من أجل تحقيق أطماعها وطموحاتهم في الشرق الأوسط. ولم تقتصر هذه القوى على الإمبريالية الغربية وبالذات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وإنما اشتملت أيضا على الاتحاد السوفييتي آنذاك الذي برز في أعقاب الحرب العالمية الثانية كواحد من أكبر قوتين عالميتين إلى جانب الولايات المتحدة.

MENAFN20012024000072011014ID1107745677

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