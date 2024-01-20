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تحطم مسيرة أميركية في بغداد

1/20/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحطم طائرة عسكرية أميركية بدون طيار شمالي بغداد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة أميركية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق، دون أن يحدد نوعها.

وأضاف: "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".

من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها فتحت النار على طائرة أميركية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق، على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأميركي لـ"إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن القواعد الأميركية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، وفي سوريا لـ77 هجوما. (RT)

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