عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من 25 ألفا (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام إن“الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأضاف البيان“لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)
MENAFN20012024000072011014ID1107745674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.