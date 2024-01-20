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عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من 25 ألفا (فيديو)

1/20/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام إن“الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأضاف البيان“لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)

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