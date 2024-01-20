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إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة (فيديو)

1/20/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بها صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين في القطاع، وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف إلى أي منهم.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 محتجزا في القطاع.

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