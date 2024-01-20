إلقاء منشورات إسرائيلية تحمل صور محتجزين في غزة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بها صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين في القطاع، وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف إلى أي منهم.
وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها الجيش الإسرائيلي منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء محتجزين في غزة. وتشير تقديرات إسرائيل إلى وجود نحو 136 محتجزا في القطاع.
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