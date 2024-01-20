Saturday, 20 January 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتل مسؤول الاستخبارات في الثوري الإيراني في دمشق

1/20/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل خمسة أشخاص بغارة إسرائيلية على مبنى سكنيا في دمشق، بينهم مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس وحدة المعلومات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المبنى خلال استضافته اجتماعا "لقيادات مقربة من إيران"، وكان المبنى الذي سُوّي بالأرض يستخدمه مستشارون إيرانيون.

واعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق من صباح اليوم عن استهدف قصف إسرائيلي، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.

MENAFN20012024000072011014ID1107745668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث