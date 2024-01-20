الاحتلال يقتل مسؤول الاستخبارات في الثوري الإيراني في دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قتل خمسة أشخاص بغارة إسرائيلية على مبنى سكنيا في دمشق، بينهم مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس وحدة المعلومات.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المبنى خلال استضافته اجتماعا "لقيادات مقربة من إيران"، وكان المبنى الذي سُوّي بالأرض يستخدمه مستشارون إيرانيون.
واعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق من صباح اليوم عن استهدف قصف إسرائيلي، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.
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