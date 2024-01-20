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الاحتلال يعتقل 6115 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

1/20/2024 2:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت (22) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال.

ونقلا عن وكالة "قدس برس"، قالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة) و"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله) في بيان مشترك، اليوم السبت: إن "عمليات الاعتقال تركزت على محافظات الخليل، نابلس، طوباس، بيت لحم، جنين، والقدس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات".

وأشار البيان إلى "ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (6115)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأكد مواصلة قوات الاحتلال "تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".

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