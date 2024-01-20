ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 24927

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 24927
التاريخ
1/20/2024 2:26:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24927، والجرحى إلى 62388.
وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا، و280 جريحا.
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