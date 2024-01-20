آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية جلبون بالضفة

آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية جلبون بالضفة
التاريخ
1/20/2024 2:26:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية جلبون شرقي جنين بالضفة الغربية، وسط مواجهات مع شبان القرية.-(كالات)
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