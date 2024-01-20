القسام تستهدف جنودا إسرائيليين بقذائف هاون

القسام تستهدف جنودا إسرائيليين بقذائف هاون
التاريخ
1/20/2024 2:26:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها قصفت جنودا إسرائيليين، شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.-(وكالات)
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