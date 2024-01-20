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غوتيريش: الناس في غزة يموتون أيضا بسبب نقص الغذاء والمياه

1/20/2024 2:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه والكهرباء.
واضاف "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.-(وكالات)

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