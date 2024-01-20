غوتيريش: الناس في غزة يموتون أيضا بسبب نقص الغذاء والمياه

غوتيريش: الناس في غزة يموتون أيضا بسبب نقص الغذاء والمياه
التاريخ
1/20/2024 2:26:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ان الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه والكهرباء.
واضاف "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.-(وكالات)
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