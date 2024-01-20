نتنياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن

نتنياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن
التاريخ
1/20/2024 2:26:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتنازل عما سماه "السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن"، مشيرا إلى أن هذا "يتعارض مع الدولة الفلسطينية".-(وكالات)
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