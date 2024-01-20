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نتنياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن

1/20/2024 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتنازل عما سماه "السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن"، مشيرا إلى أن هذا "يتعارض مع الدولة الفلسطينية".-(وكالات)

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