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الاغتيالات في الخارج.. نتنياهو يسعى لتعويض أهدافه المفقودة في العدوان على غزة

1/20/2024 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد 105 أيام من العدوان المستمر على قطاع غزة، يؤكد الاحتلال تغيير إستراتيجيته العسكرية للمرحلة المقبلة من الحرب بالاعتماد على تنفيذ عمليات نوعية واغتيالات لعناصر محددة خارج الحدود لتعويض أهداف الحرب التي لم يتحقق أي منها حتى اللحظة الراهنة داخل القطاع.
ويرى مراقبون أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه ضغوطا متزايدة لوقف الحرب، وفي المقابل لم تحقق أي أهداف معلنة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لذلك ستعتمد إستراتيجيتها المقبلة على تنفيذ اغتيالات لأهداف محددة بهدف تحقيق مكاسب تعوض ما لم يتمكن من تحقيقه في غزة.
آخر تلك الاغتيالات وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح أمس، تسبب بمقتل قيادي وثلاثة آخرين في الحرس الثوري الإيراني، بالاضافة الى عناصر من القوات السورية لم يذكر عددهم، عبر قصف للاحتلال استهدف منزلا في العاصمة السورية دمشق.
وقال مكتب "العلاقات العامة للحرس الثوري"، إن القتلى هم حجة الله أميدوار، وعلي آقازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والقانون عزام شعث أن إسرائيل تواجه مأزقا حقيقيًا في عدوانها المفتوح ضد المدنيين الفلسطنيين في قطاع غزة، والممتد منذ السابع من (أكتوبر) الماضي، التي لم تُحقق فيه أهدافها الثلاثة الكبرى التي وضعها والمتعلقة بالقضاء على حماس وإنهاء حكمها، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وبالاعتماد على سياسة الاغتيالات بدءا من اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري، أرادت إسرائيل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع حماس، كانت قد توعدت باللجوء إليها في مطلع العدوان دون تحفظات، ومن ذلك توسيع دائرة المواجهة بحثًا عن "صورة انتصار" من من خارج غزة.
وقال إن الاغتيالات تأتي لتبريد الجبهة الداخلية الغاضبة تجاه فشل الاحتلال في إنجاز أهداف العملية العسكرية في غزة، مع عدم القدرة على استعادة المحتجزين عبر الحرب، بينما تزداد كلفة العمليات ميدانيا عبر مزيد من القتلى والمصابين، واقتصاديا عبر تعطل النشاط الاقتصادي لكيان الاحتلال.
ويرى أن الضغط على حماس وقيادتها عبر الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي "الاغتيالات في الخارج"، وهو الخيار الذي لم تسقطه حكومة الاحتلال من حساباتها.
كما أن اللجوء إلى سياسة الاغتيالات يأتي بفعل الضغوط الأميركية على الكيان المحتل في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إنجاز منه بمواجهة "حماس".
كما أن نتنياهو يسعى لإنقاذ نفسه ومستقبله السياسي بتحقيق شيء يعوض عما لم يستطع إنجازه في غزة.
وبحسب شعث، أرادت إسرائيل في ظل الضغوط الدولية ومع تكثيف الجهود المصرية والقطرية من أجل التوصل لاتفاق تهدئة، أرادت أن تسجل اختراقًا باغتيال العاروري- وهو الاستهداف الذي قد يطال آخرين- وبذلك يتحقق لنتنياهو شروطه المتعلقة باستمرار الهجمات على غزة، دون الانصياع لآراء أعضاء حكومته المتصلة بدعم جهود التوصل للتهدئة، بما يضمن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.
ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج إن الاحتلال بدأ بالفعل مرحلة جديدة من الحرب، تعتمد بشكل رئيسي على استهداف قيادات حماس وحزب الله والحرس الثوري، والانسحاب من القطاع.
ويعزي الخبير المصري الأسباب في ذلك إلى ضغوط الولايات المتحدة الأميركية المتواصلة على الكيان المحتل، والضغوط الدولية أيضا بسبب زيادة أعداد القتلى من المدنيين، فضلا عن احتدام الأزمة الاقتصادية في داخله وارتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيشه.
ويرى فرج أن الاحتلال لم يحقق، حتى اللحظة أيا من أهدافه داخل قطاع غزة ولم ينجح في تدمير حماس، في المقابل استنزفت طاقته المادية والعسكرية لذلك كان لا بد له من أن يتحول لطريق آخر تكتيكي في الحرب، خاصة أن رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بالهزيمة.
من جهته، يرى الباحث الفلسطيني منصور أبو كريم أن العودة إلى ملف الاغتيالات المتوقف منذ عام 2005، هو تحول في تاريخ الحرب في غزة، سينتج عنه الكثير من التداعيات السياسية والعسكرية، سواء بزيادة التوترات الإقليمية بين الأطراف المختلفة أو توسيع رقعة الحرب داخل فلسطين.-(وكالات)

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