‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يوفال ابراهام‏‏ - (مجلة 972+)



مقدمة المترجم:

تشير التقارير الواردة من مصادر مختلفة إلى أن المعتقلين الفلسطينيين الذين اختطفتهم قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة يواجهون انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإسرائيلية. وتشمل الاتهامات ممارسات التعذيب أثناء الاستجواب، والإخفاء القسري حيث يتم احتجاز الأفراد من دون إجراءات قانونية مناسبة، بل وحدوث وفيات بين المحتجزين أثناء الاعتقال. وتثير هذه الأخبار تساؤلات خطيرة بشأن التقيد بالقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان.‏

‏لطالما كانت معاملة المحتجزين في أي نزاع شاغلا قانونيا وأخلاقيا بالغ الأهمية يتطلب الاهتمام. وبغض النظر عن الظروف، ينبغي معاملة جميع الأفراد، بمن فيهم المحتجزون، بكرامة، واحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية. ولا تتعارض التقارير عن التعذيب والاختفاء القسري في مع القانون الدولي فحسب، بل انها تشوه أيضا الموقف الأخلاقي للطرف الذي يرتكب المخالفات. ومن شأن مثل هذه الأعمال أن تقوض قيم العدالة والإنصاف والإنسانية، وأن تلغي تماما مصداقية الطرف المتورط في ممارستها.‏

‏يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام التعذيب والإخفاء القسري وأي شكل من أشكال الإعدام بإجراءات موجزة وخارج القانون. وينبغي أن تكون الدول ملزمة بهذه بتطبيق هذه المبادئ، كما ينبغي أن تؤدي الانتهاكات من هذا النوع إلى عواقب قانونية. وعلى مستوى المحاسبة، تعمل "محكمة العدل الدولية" كهيئة للفصل في النزاعات بين الدول، وفي بعض الحالات معالجة مزاعم الإبادة الجماعية. وإذا تم تقديم أدلة على إساءة معاملة المحتجزين بشكل منهجي في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز في الكيان الصهيوني، فقد تكون لذلك آثار على القضية المنظورة ضده بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.‏

‏بطبيعة الحال، ينبغي أن يكون لتأكيد ارتكاب الكيان الصهيوني انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان تأثير عميق على الصورة الدولية التي يحاول أن يرسمها لنفسه. ويخاطر الكيان، الذي لطالما واجه انتقادات بسبب تعامله مع الصراعات في المنطقة، بإلحاق المزيد من الضرر بسمعته المتضررة أصلًا إذا تم إثبات الاتهامات بسوء معاملة المحتجزين. وينبغي أن يكون المجتمع الدولي بصدد المراقبة عن كثب لرصد وتوثيق الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في النزاع الجاري في فلسطين. وفي الحالة المثالية، ينبغي أن تؤدي الخروقات المؤثقة لمعايير حقوق الإنسان إلى عزلة دبلوماسية لكيان الاحتلال وإخضاعه للعقوبات.‏

‏من المهم تعزيز قضية الإبادة الجماعية المنظورة في محكمة العدل الدولية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان بأكبر عدد ممكن من الوثائق للمخالفات التي لا حصر لها والتي يرتكبها الكيان في هذه الحرب الوحشية، ولا بد أن يكون ملف سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين جزءًا أصيلًا من القضية، والذي يجب يؤثر على قرار المحكمة. ويجوز لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في هذه الادعاءات كجزء من مداولاتها بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد وقعت، -وإذا كان الأمر كذلك، فتحميل المسؤولية للكيان.‏

‏في هذا التحقيق الذي أجراه الناشط والكاتب أبراهام يوفال لصالح "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول"، يصف الفلسطينيون الذين تعرضوا للاعتقال في شمال قطاع غزة كيف أساء الجنود الإسرائيليون بشكل منهجي إلى المحتجزين، المدنيين والمقاتلين منهم على حد سواء، بممارسات تمتد من الحرمان الشديد من الأساسيات إلى العنف الجسدي الوحشي.‏ وكما يظهر التحقيق، اعترف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بما قد تصل إليه أحوال المحتجزين الفلسطينيين، وقال: "هناك حالات معروفة عن وفيات حدثت بين المعتقلين الذين تم احتجازهم في مركز الاعتقال. وحسب الإجراءات، يتم إجراء فحص لكل حالة وفاة لمعتقل، بما في ذلك فحص يتعلق بظروف الوفاة. ويتم احتجاز جثث المحتجزين المتوفين بناء على الأوامر العسكرية".

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في ‏‏أوائل كانون الأول (ديسمبر)، انتشرت صور في جميع أنحاء العالم تظهر عشرات الرجال الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة، تم تجريدهم من كل ملابسهم سوى الملابس الداخلية، راكعين أو جالسين منحنيين، ثم عصبت أعينهم ووضعوا في مؤخرة الشاحنات العسكرية الإسرائيلية مثل الماشية. وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء المحتجزين من المدنيين الذين لا ينتمون إلى حماس، كما أكد مسؤولو الأمن الإسرائيليون أنفسهم فيما بعد، ‏‏وأخذ الجيش الرجال من دون إخطار عائلاتهم بمكان وجود المحتجزين. وبعضهم لم يعد بعد ذلك أبدًا.‏

تحدثت مجلة "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" مع أربعة مدنيين فلسطينيين كانوا قد ظهروا في هذه الصور، أو اعتقلوا بالقرب من مكان الحادث واقتيدوا إلى مراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية، حيث تم احتجازهم لعدة أيام -أو حتى أسابيع- قبل إطلاق سراحهم والسماح بعودتهم إلى غزة. وتشير شهاداتهم –إلى جانب 49 شهادة مصورة نشرتها وسائل إعلام عربية مختلفة لفلسطينيين اعتقلوا في ظروف مماثلة في الأسابيع الأخيرة في أحياء الزيتون وجباليا والشجاعية الشمالية– إلى وجود انتهاكات وتعذيب منهجيين مارسها الجنود الإسرائيليون ضد جميع المعتقلين، المدنيين والمقاتلين على حد سواء.‏

ووفقا لهذه الشهادات، عرض الجنود الإسرائيليون المعتقلين الفلسطينيين للصعق بالكهرباء، وقاموا بإحراق جلدهم بالولاعات، وبصقوا في أفواههم، وحرموهم من النوم والطعام والوصول إلى الحمامات حتى تغوطوا على أنفسهم. كما تم ربط العديد منهم إلى سياج لساعات، وقيدت أيديهم، وعُصبت أعينهم معظم اليوم. وشهد بعضهم بأنهم تعرضوا للضرب في جميع أنحاء أجسادهم وإطفاء السجائر على أعناقهم أو ظهورهم. ومن المعروف أن عدة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة احتجازهم في هذه الظروف.‏

‏وقال الفلسطينيون الذين تحدثنا إليهم إنه في صباح 7 كانون الأول (ديسمبر)، عندما التقطت صور بيت لاهيا، دخل الجنود الإسرائيليون الحي وأمروا جميع المدنيين بمغادرة منازلهم. وقال أيمن لُبد، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي اعتقل في ذلك اليوم مع شقيقه الأصغر، لـ"مجلة 972+" وموقع "لوكال كول: "كانوا يصرخون: على جميع المدنيين النزول وتسليم أنفسهم".

ووفقا للإفادات، أمر الجنود جميع الرجال بخلع ملابسهم، وجمعوهم في مكان واحد، والتقطوا الصور التي تم نشرها لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي (قام مسؤولون إسرائيليون كبار منذ ذلك الحين ‏‏بتوبيخ‏‏ الجنود لنشرهم الصور). وفي الوقت نفسه، أُمرت النساء والأطفال بالذهاب إلى مستشفى كمال عدوان.‏

‏وقال أربعة شهود مختلفين بشكل منفصل لـ"مجلة 972+" و" لوكال كول" أنه بينما كان المحتجزون جالسين مكبلي الأيدي في الشارع، دخل الجنود منازل في الحي وأشعلوا فيها النيران. وقد حصلت "مجلة 972+" و"لوكال كول" على صور لأحد المنازل المحترقة. وقال الجنود للمعتقلين أنهم يقومون باعتقالهم لأنهم "لم يخلوا إلى جنوب قطاع غزة".‏

‏ما يزال عدد غير معروف من المدنيين الفلسطينيين يقيمون في الجزء الشمالي من القطاع على الرغم من أوامر الطرد الإسرائيلية منذ المراحل الأولى من الحرب، التي أدت إلى فرار مئات الآلاف من سكان الشمال جنوبا. وقد ذكر أولئك الذين تحدثنا إليهم عدة أسباب لعدم مغادرتهم: الخوف من التعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ‏‏ خلال ‏‏الرحلة جنوبًا‏‏ أو ‏‏أثناء الاحتماء هناك‏‏؛ ‏‏الخوف من أن يُطلق نشطاء حماس النار عليهم؛ صعوبات التنقل أو الإعاقات الجسدية بين أفراد الأسرة؛ وعدم اليقين بشأن الحياة في ‏‏مخيمات النازحين‏‏ في الجنوب. وعلى سبيل المثال، كانت زوجة لُبد قد أنجبت للتو، وكانوا يخشون المخاطر التي تنطوي عليها مغادرة منزلهم مع مولود جديد.‏

في ‏‏شريط فيديو‏‏ تم تصويره في مكان الحادثة في بيت لاهيا، يقف جندي إسرائيلي يحمل مكبر صوت أمام السكان المحتجزين -الذين يجلسون في صفوف، عراة وعلى ركبهم، وأيديهم خلف رؤوسهم- ويعلن: "لقد وصل الجيش الإسرائيلي. لقد دمرنا [مدينة] غزة وجباليا على رؤوسكم. لقد احتللنا جباليا. ونحن نحتل كل غزة. هل هذا ما تريدونه؟ هل تريدون حماس معكم"؟ ويرد الفلسطينيون صارخين بأنهم مدنيون.‏

‏"لقد احترق منزلنا أمام عيني"، يقول ماهر لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول"، وهو طالب في جامعة الأزهر في غزة يظهر في صورة للمعتقلين في بيت لاهيا، وقد طلب استخدام اسم مستعار خوفا من انتقام الجيش الإسرائيلي من أفراد عائلته، الذين ما يزالون محتجزين في مركز احتجاز عسكري). وقال شهود عيان أن النيران انتشرت بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وامتلأ الشارع بالدخان، واضطر الجنود إلى إبعاد الفلسطينيين المقيدين بضع عشرات من الأمتار عن النيران.‏

‏ويتذكر نضال، وهو فلسطيني آخر يظهر أيضا في صورة من بيت لاهيا، والذي طلب استخدام اسم مستعار لنفس الأسباب: "قلت للجندي: "احترق منزلي، لماذا تفعلون هذا"؟ وقال: انس أمر هذا المنزل".

"سألني أين يؤلمني، ثم ضربني بشدة"‏

‏من المعروف ‏‏حاليا أن أكثر من 660 فلسطينيا من غزة ‏‏يخضعون للاحتجاز‏‏ في ‏‏ السجون الإسرائيلية -معظمهم في سجن كتسيعوت في صحراء النقب. وهناك عدد إضافي يرفض الجيش الكشف عن مكانهم، لكنّ هناك عدد مرتفع يمكن أن يصل إلى عدة آلاف، محتجزين في عدة قواعد عسكرية، بما في ذلك قاعدة "سديه تيمان" العسكرية بالقرب من بئر السبع، حيث يُزعم أن الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون تحدث.‏

وفقا للإفادات، تم تحميل المعتقلين الفلسطينيين من بيت لاهيا على شاحنات ونقلهم إلى شاطئ البحر، وتُركوا مقيدين هناك لساعات، وتم التقاط صورة أخرى لهم وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورو لُبد كيف طلبت إحدى المجندات الإسرائيليات من عدة معتقلين الرقص ثم صورتهم.‏

ثم اقتيد المعتقلون، الذين كانوا ما يزالون في ملابسهم الداخلية، إلى شاطئ آخر داخل إسرائيل، بالقرب من "قاعدة زيكيم" العسكرية، حيث قام الجنود، وفقا لإفادات المعتقلين، باستجوابهم وضربهم ضربا مبرحا. ووفقا ‏‏لتقارير إعلامية‏‏، ‏‏قام أفراد من الوحدة 504 التابعة للجيش الإسرائيلي، وهي وحدة مخابرات عسكرية، بإجراء هذه الاستجوابات الأولية.‏

روى ماهر تجربته لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول: " "سألني جندي: "ما اسمك"؟ وبدأ بلكمي في بطني وركلي. قال: "أنت في حماس منذ عامين، أخبرني كيف جندوك". قلت له إنني طالب. وعندئذٍ فتح جنديان رجلي ولكموني هناك ولكموني على وجهي. بدأت أسعل وأدركتُ أنني لم أكن أتنفس. قلت لهم: "أنا مدني، أنا مدني". ‏

‏وتابع ماهر: ‏"أتذكر أنني مددت يدي إلى جسدي لأتحسسه وشعرت بشيء ثقيل، لم أكن أدرك أنها ساقي. توقفت عن الشعور بجسدي. قلت للجندي أن هذا يؤلمني، فتوقف وسأل أين. قلت له في بطني، وعندئذٍ ضربني بقوة في بطني. قالوا لي أن أنهض. لم أستطع الشعور بساقي ولم أستطع المشي. في كل مرة أسقط فيها كانوا يضربونني مرة أخرى. كان فمي وأنفي ينزفان، وأغمي علي".‏

قام الجنود باستجواب بعض المعتقلين بنفس الطريقة، وصوروهم، وفحصوا بطاقات هوياتهم، ثم قسموهم إلى مجموعتين. وتمت إعادة معظمهم، بمن فيهم ماهر وشقيق لًبد الأصغر، إلى غزة ووصلوا إلى منازلهم في الليلة نفسها. وكان لبد نفسه جزءا من مجموعة ثانية من حوالي 100 محتجز في بيت لاهيا في ذلك اليوم تم نقلهم إلى مركز احتجاز عسكري داخل إسرائيل.‏

أثناء وجودهم هناك، سمع المحتجزون بانتظام "أصوات طائرات تقلع وتهبط "، لذلك من المحتمل أنهم يكونوا قد احتُجزوا في قاعدة سديه تيمان بجانب بئر السبع، التي تضم مطارًا. وهذا، وفقًا للجيش الإسرائيلي، هو المكان الذي يُحتجز فيه المعتقلون من غزة للمعالجة –أي تقرير ما إذا كان ينبغي تصنيفهم كمدنيين أو "مقاتلين غير شرعيين".‏

‏ووفقًا لمكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن مراكز الاعتقال العسكرية مخصصة فقط للتحقيق والفحص الأولي للمعتقلين، قبل نقلهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية أو حتى إطلاق سراحهم. لكن شهادات الفلسطينيين الذين احتجزوا داخل المنشأة ترسم صورة مختلفة تمامًا.‏

‏"تم تعذيبنا طوال اليوم"‏

‏داخل القاعدة العسكرية، احتُجز الفلسطينيون في مجموعات من حوالي 100 لكل واحدة. ووفقا للشهادات، تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم طوال الوقت، ولم يُسمح لهم بالراحة إلا ما بين منتصف الليل والساعة 5 صباحًا.‏

كان أحد المعتقلين في كل مجموعة، الذي اختاره الجنود لأنه يعرف العبرية وأطلق عليه لقب "شاويش" (مصطلح عام للخادم أو المرؤوس)، هو الوحيد الذي لم يكن معصوب العينين. وأوضح المحتجزون السابقون أنها كانت لدى الجنود الذين يحرسونهم مصابيح ليزر خضراء يستخدمونها لتمييز أي شخص يتحرك أو يغير وضعه بسبب الألم أو يصدر صوتًا. وكان الشاويش يُحضر هؤلاء المعتقلين إلى الجنود الواقفين على الجانب الآخر من سياج الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنشأة، حيث يقومون بمعاقبتهم.‏

ووفقًا للشهادات، كانت العقوبة الأكثر شيوعا هي ربط المعتقلين بسياج وإجبارهم على رفع أذرعهم لعدة ساعات. وكل من ينزلها كان الجنود يأخذونه ويضربونه.

‏ قال نضال لـ"مجلة 972+" و لوكال كول: "لقد تعرضنا للتعذيب طوال اليوم، كنا نركع ووجوهنا إلى أسفل. وأولئك الذين لم ينجحوا في البقاء كذلك كانوا يُربطون إلى الشريط لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى يقرر الجندي السماح لهم بالمغادرة. تم تقييدي لمدة نصف ساعة. كان جسدي كله مغطى بالعرق. وأصبحت يداي مخدرتين.‏

يتذكر لُبّد القواعد في المعتقل: "لا يمكنك التحرك. وإذا تحركت، يوجه الجندي الليزر نحوك ويقول للشاويش: أخرجه، ارفع يديه. وإذا أنزلت يديك، يأخذك الشاويش إلى الخارج، ويضربك الجنود. تم ربطي إلى السياج مرتين. وأبقيتُ يدي مرفوعتين لأن هناك أشخاصًا من حولي كانوا يؤذونهم حقًا. عاد واحد بساق مكسورة. أنت تسمع الضرب والصراخ على الجانب الآخر من السياج. وتكون خائفا من النظر أو إلقاء نظرة خاطفة من خلال عصابة العينين. إذا رأوك تنظر، فإن هناك عقابا. سوف يخرجونك أو يربطونك بالسياج أيضا".‏

‏وقال ‏‏شاب آخر أطلق سراحه ‏‏لوسائل الإعلام‏‏ بعد عودته إلى غزة أن "الناس كانوا يتعرضون للتعذيب طوال الوقت. سمعنا صراخًا. قالوا لنا [الجنود]: "لماذا بقيتم في غزة، لماذا لم تذهبوا إلى الجنوب"؟ وقلت لهم: "لماذا يجب أن نذهب إلى الجنوب؟ بيوتنا ما تزال قائمة، ونحن لسنا على صلة بحماس". قالوا لنا: انزلوا إلى الجنوب – لقد احتفلتم [بالهجوم الذي قادته حماس] في 7 تشرين الأول (أكتوبر)".‏

‏في إحدى الحالات، كما قال لبد، اقتيد محتجز رفض الركوع وخفض يديه بدلاً من إبقائهما مرفوعتين خلف سياج الأسلاك الشائكة ويداه مكبلتان. سمع المعتقلون ضربًا، ثم سمعوا المعتقل يشتم جنديًا، ثم سُمع طلق ناري. ولا يعرفون ما إذا كان المعتقل قد أصيب بالفعل، أو ما إذا كان حيًا أم ميتًا. على أي حال، لم يعد لبقية الوقت الذي أمضاه الأشخاص المحتجزون الذين تحدثنا إليهم هناك.‏

‏وفي مقابلات أجرتها معهم وسائل إعلام عربية، شهد محتجزون سابقون بأن نزلاء آخرين محتجزين في المنشأة ماتوا بجوارهم. وقال أحد الأشخاص ‏‏لقناة الجزيرة‏‏: "كان الناس يموتون في الداخل. كان أحدهم مصابا بمرض القلب. وقد طردوه ورموه خارجا، ولم يرغبوا في الاعتناء به".

كما أن العديد من الأشخاص الذين كان محتجزين مع لُبّد أخبروه عن مثل هذه الوفيات في المعتقلات. قالوا إنه قبل وصوله، توفي رجل مسن من مخيم الشاطئ للاجئين، كان مريضا، في موقع الاحتجاز نتيجة لظروف الاحتجاز. وقرر المعتقلون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على وفاته وأعادوا قطع الجبن والخبز إلى الجنود. وقال المحتجزون للُبد أن الجنود دخلوا ليلا وضربوهم وهم مكبلون بالأصفاد، ثم ألقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وتوقف المعتقلون عن الإضراب.‏

أكد الجيش لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" أن محتجزين من غزة ماتوا في مكان الاحتجاز. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: "هناك حالات معروفة عن وفيات بين المعتقلين الذين تم احتجازهم في مركز الاعتقال. وحسب الإجراءات، يتم إجراء فحص لكل حالة وفاة معتقل، بما في ذلك فحص يتعلق بظروف الوفاة. ويتم احتجاز جثث المحتجزين بناءً على الأوامر العسكرية".

في إفادات مصورة بالفيديو، يصف الفلسطينيون الذين أفرج عنهم وعادوا إلى غزة حالات قام فيها الجنود بإطفاء السجائر على أجساد المعتقلين، وحتى صعقهم بالكهرباء. وقال شاب ‏‏لقناة‏‏ الجزيرة: "تم احتجازي لمدة 18 يوما، [الجندي] يراك تغفو، ويأخذ ولاعة، ويحرق ظهرك. أطفأوا السجائر على ظهري عدة مرات. وقال أحد الشبان [معصوب العينين] لـ [الجندي]: "أريد أن أشرب الماء"، وطلب منه الجندي أن يفتح فمه ثم بصق فيه".‏ (يُتبع)









منزل فلسطيني أحرقه جنود الاحتلال في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏



‏*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Inside Israel's torture camp for Gaza detainees







فلسطينيون تحتجزهم القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 7 كانون الأول (ديسمبر) - (المصدر)‏