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هل يثمر تحرك الديمقراطيين بتغيير إستراتيجية البيت الأبيض تجاه دعم الاحتلال؟

1/20/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد حالة التوتر التي عاشتها العلاقات الأميركية الإسرائيلية على وقع الحرب المستمرة في غزة، وقع 5 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على إجراء من شأنه أن يجعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بامتثالها للقانون الدولي.
فقد قام السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين من ولاية فرجينيا، بحشد الدعم لإجراء تعديل يمنع الرئيس بايدن من تخطي الكونغرس عندما يأمر بنقل الأسلحة إلى إسرائيل، وهي مناورة اتبعها الرئيس مرتين في الأشهر الأخيرة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
أتى هذا التحرك بعد أيام قليلة من تصويت 11 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون قدمه السيناتور بيرني ساندرز يهدف إلى إجبار إدارة بايدن على فحص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في غزة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الديمقراطيين أكدوا للرئيس عدم ارتياحهم من التعاطي مع الحكومة الإسرائيلية، في إشارة منهم إلى الطلبات الأميركية التي يرفض نتنياهو تنفيذها كتعديل وضع الضربات على غزة وجعلها أقل حدة وأكثر دقة.
وبعد أسابيع من الدعم الأميركي لتل أبيب، برز مجلس الشيوخ ليغير تلك القاعدة، حيث اقترح عدد من الديمقراطيين البارزين إجراءات تهدف إلى محاسبة إسرائيل أو تغيير الاستراتيجية الأميركية، متوقعين ألا تحصل اقتراحاتهم على الدعم الكافي لتمريرها، وفق التقرير.
كذلك لفت التقرير إلى أن الرغبة المتزايدة لدى الديمقراطيين لانتقاد إسرائيل أو الرد عليها تشير إلى تحول في سياسة الحزب منذ أن بدأت الحرب على غزة قبل 105 أيام، خصوصا بعد أن وقع أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المتأرجحة، بما في ذلك جورجيا وويسكونسن ومينيسوتا، على بعض هذه الإجراءات حيث تظهر استطلاعات الرأي انخفاضا ملحوظا في دعم الرئيس الاميركي جو بايدن بين الناخبين الأميركيين الشباب بشأن تعامله مع هذه القضية.
وفي حين أن عددا قليلا من أعضاء مجلس الشيوخ يعبرون عن انتقادات حادة لسياسة بايدن اتجاه إسرائيل، فإن اللهجة الجديدة الأكثر تشككا تعكس قلقا متزايدا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة واستهزاء إسرائيل مرارا وتكرارا بطلبات الولايات المتحدة بتعديل هجومها العسكري.
يشار إلى أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية كانت مرت خلال الفترة الماضية، بحالة من الانقسامات والخلافات تصاعدت حدتها مؤخرا في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وأكدت التقارير الأخيرة أن هناك شعورا متزايدا داخل البيت الأبيض بأن نتنياهو لا يضع ملف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس على رأس أولوياته، كما أن حالة الإحباط في واشنطن ما زالت موجودة بسبب إطالة أمد الحرب، ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في قطاع غزة في اليوم التالي.
ووصلت الأمور لحد أوصى فيه مقربون من بايدن بأن يعلن فقدانه الثقة بنتنياهو.
وفي ذات السياق حث 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعرب النواب في رسالة لهم عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة.
وكان كل من وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا في وقت سابق بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
ودعا بن غفير إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين لبلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن "أكثر من 70 % من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".
وقال رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بدوره إنه يعمل على "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية مع بداية الحرب.
من ناحية أخرى، أصدر 16عضوا يهوديا في مجلس النواب الأميركي وجميعهم من الحزب الديمقراطي بيانا أعربوا فيه عن اختلافهم الشديد مع تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، مشيرين إلى أن حل الدولتين هو المسار للمضي قدما.
ومن بين الموقعين، على البيان، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيري نادلر وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة جيمي راسكين والنائب آدم شيف.-(وكالات)

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