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الضغط على نتنياهو يبدأ من أمام منزله وصولا لـكابينت حربه

1/20/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لم يعد يكتفي المحتجون في كيان الاحتلال من رفع شعاراتهم المطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل غياب اهتمامه بملف الأسرى لدى حماس من الاحتجاج هنا وهناك، وآثروا إقامة خيام بدأوا بنصبها أمام منزله منذ مساء أول من أمس بمدينة قيساريا جنوبي حيفا.
نصب الخيام يعني أن المحتجين يعلنون أن اعتصامهم لإطلاق سراح الأسرى يعتبر مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم بإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون في الكيان المحتل بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.
ونقلت هيئة البث لدى الاحتلال عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة.
ونقلت الهيئة عن إحدى قريبات المحتجزين قولها "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".
وأضاف "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتهم".
وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.
وفي شأن "كابينت" الحرب فقد اتسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب في الكيان بعد 105 أيام من العدوان على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب نتنياهو بالتنحي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.
وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.
من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تسقط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.
وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.-(وكالات)

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