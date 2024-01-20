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تجويع وحصار وقتل.. الاحتلال لم يشبع من الدم

1/20/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما يواصل جيش الاحتلال مجازره الوحشية في قطاع غزة، فقد ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و 280 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقصف جوي ومدفعي كثيف، تزايدت هجمات المستوطنين في الضفة المحتلة، فيما عمليات التنكيل والاقتحام بحق القرى والبلدات مستمرة.
وفي ظل تصدي المقاومة الفلسطينية لتوغله الهمجي في عدة محاور من القطاع، دمر جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في جباليا، شمالا، ما أدى لارتقاء زهاء 11 شهيدا و21 جريحا، أسوة باستهداف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مدينة غزة ما خلّف المزيد من الضحايا المدنيين، بالتزامن مع مهاجمة ثلاثة مراكز نزوح وتنفيذ حملة اعتقالات فيها وإجبار الفلسطينيين على التوجه للمنطقة الوسطى من القطاع تحت طائلة التهديد بالموت قصفا.
في حين لم يهدأ شن الغارات الجوية الكثيفة ضد خانيونس ورفح، جنوبا، لتدمير أحياء سكنية بالكامل وقصف محيط مستشفى "الأمل" ومناطق وسط وغرب المنطقة، بالتزامن مع انتشال طواقم الدفاع المدني 20 شهيدا، جراء استهداف مخيمات المغازي والبريج ودير البلح، وسط القطاع.
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، يعاني 800 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال من شح كبير في المواد الأساسية، جراء استمرار الحصار، واستخدام الاحتلال لسلاح "التجويع" كأداة من أدوات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع.
فيما يستمر جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات القتل الجماعي والفردي؛ فارتقى خلال سبعة أيام فقط 1018 شهيدا فلسطينيا، بينهم زهاء 390 طفلا و208 سيدة، بمعدل 145 فلسطينيا يوميا، فيما أسفرت هجماته العنيفة عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70 % على الأقل من الأطفال والنساء، وفق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان.
وفي الضفة المحتلة تزايدت هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية منذ معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة وزيادة التنكيل بهم في سجون الاحتلال.
فقد أصيب فلسطيني إثر اعتداء عشرات المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في قرية رمون شرق مدينة رام الله بالضفة.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحموا مداخل القرية وهاجموا بحماية أفراد من جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين خلال وجودهم على أراضيهم الواقعة بين قريتي دير دبوان ورمون، وحاولوا سرقة أغنام وتحطيم مبان أقامها فلسطينيون منذ نحو 20 عاما.
كما اعتدى مستوطنون لليوم الثاني على التوالي أمس على فلسطينيين في سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.
ويمنع المستوطنون رعاة الأغنام من الوصول إلى مراعيهم ويهددونهم بالسلاح وبالتهجير قسرا من مساكنهم. وتتعرض سوسيا وغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا إلى اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، غير أن الاعتداءات ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في السياق ذاته، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المستوطنين ينظرون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير الاستيطاني الأسبوعي أن المستوطنين يستخدمون العنف، بمساعدة جيش الاحتلال، لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج).
وأشار إلى أن "ممارسات المستوطنين الإرهابية" تفاقمت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودفعت بأكثر من 1500 فلسطيني من 25 تجمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم ومناطقهم، مما يرفع نسبة المهجرين خلال العام الماضي إلى 3 أضعاف العام 2022.
ووفقا للتقرير، فقد تحول المستوطنون إلى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب، يسلحها ويوجهها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويمولها وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وتحظى برعاية واضحة من دولة الاحتلال وجيشها وشرطتها.
وتكشف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أن عنف المستوطنين الحالي بهدف التهجير "غير مسبوق" من حيث الوتيرة والشدة، وخاصة في جنوب محافظة الخليل.
وأوضح التقرير أنه في ظروف العدوان على قطاع غزة أخذت تنشط في الضفة جماعات إرهابية للمستوطنين تعلن عن أهدافها بوضوح كامل، وهي جماعات من أخوات "تدفيع الثمن"، وتمارس نشاطها دون قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو الفلسطينيين إلى الهجرة.
ومن هذه الجماعات منظمة تطلق على نفسها اسم "هاجروا الآن"، وتدعو على صفحتها في فيسبوك "الفلسطينيين في الضفة إلى الهجرة إلى الأردن قبل فوات الأوان".
وتنشر هذه الصفحة صورة لخريطة تتضمن فلسطين وجزءا من الأردن، حيث يظهر فيها أجزاء من الأراضي الأردنية ضمن الخريطة الإسرائيلية الجديدة، وهي خريطة عرضها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس العام الماضي، ويتوسطها شعار منظمة "الأراغون" المعروفة بتاريخها الإجرامي في فلسطين.
وفي ظل سياسة التنكيل التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته منع العمليات في الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال منذ مساء أول من أمس الجمعة وحتى صباح أمس 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس وأطفال.
وذكر بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من تم اعتقالهم من المنازل وعلى الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ورافق حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.
وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية لنهاية الشهر الماضي بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.
في إطار سياسة الاحتلال في التنكيل بالمعتقلين التي زادت وتيرها منذ معركة طوفان الأقصى، ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن سجن مجدو شكل أحد أبرز السجون التي شهد فيها المعتقلون عمليات تعذيب وتنكيل كانت الأشد، إلى جانب ما جرى في سجن النقب.
وأوضح البيان أن المعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل وحشية وبشكل ممنهج وجماعي.-(وكالات)

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