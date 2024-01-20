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في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

1/20/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تنبع أهمية التمويل الأخضر في ان لغيابة تأثيرا سلبيا على المناخ وعلى السياحة وعلى الزراعة، وبالتالي على سلة الغذاء الأردنية مما يضعف قدراتنا على تحقيق الأمن الغذائي والمائي، خاصة بعد أن أصبح ضعف تساقط الأمطار متكررا في الأردن.
وفق استراتيجية البنك المركزي المميزة حاجة الأردن حوالي 9.5 مليار دولار للوصول لسوق فعال للتمويل الأخضر ترتكز على خمس ركائز أساسية أولها معالجة فجوة الحصول على المعلومات وهذه تتحقق من خلال شركة المعلومات الائتمانية، ثانيها تكافؤ الفرص بين المؤسسات المالية للارتقاء بالخدمات الخضراء، ثالثها تطوير السوق من خلال بناء الشراكات مع (قطاعي البنوك والتأمين، شركه ضمان القروض، هيئة الأوراق المالية)، علما بأن المركزي سيقوم بتضمين الاعتبارات المناخية في انشطته التمويلية وإدارة المخاطر. كل ذلك يقودنا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل وطني للتمويل الأخضر يتعامل ويستفيد من الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت يحمي بيئتنا.
بورصة هي المعنية بالاستدامة والإفصاح عن حماية البيئة مما يستوجب وفق تعليماتها الإفصاح عن ممارسات الشركة الإيجابية منها والسلبية ذات الأثر البيئي، ولكن وبعد هذه الخطوة المهمة الحاجة تقتضي الانتقال إلى توضيح الأرقام ذات الأثر السلبي على البيئة خاصة أرقام الكربون، لأن مؤتمرات المناخ والممارسات العالمية تؤكد بأن على الشركات وضع الخطط اللازمة لبلوغ مستويات متدنية من الكربون وصولا الى صفر، وهذا يحتاج لإصدار تشريع من الجهة الحكومية المعنية وبالتنسيق مع البورصة ملزم للشركات المدرجة بضرورة الإعداد والإفصاح عن خطط مبرمجة بمدد زمنية محددة للوصول إلى صفر انبعاثات في عام 2050 وفق مقررات مؤتمرات المناخ.
لدينا ضعف في الاقتصاد الأخضر الدائري الذي يولد فرصا استثمارية ضخمة، وتعريفه ببساطة هو استخدام الموارد في العمليات الإنتاجية وتحويلها إلى مواد قابلة للتدوير حيث تدخل مرة ثانية في العملية الإنتاجية، أو بتعريف أكثر اختصاراً هو إعادة تدوير النفايات إلى سلع، وكلما صغرت الحلقة كان هناك كفاءة بمعنى أن لا يطول قطرها وبالتالي ترجع الموارد إلى الطبيعة بشكل أسرع.
كما أن لدينا مشكلة في التعامل مع سوق الكربون وهو المهم اقتصاديا ويستخدم في صناعات كثيرة، وفي حلقته الأخيرة تتحقق الأرباح نتيجة التوفير في الموارد ومن النشاط الاقتصادي بحد ذاته، كما أنه يؤدي إلى إعادة النفايات العضوية إلى الأرض، ويمكن ان يستخدم ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الوقود الصناعي وهو مكون في مواد البناء ويساهم في انتاج الأسمدة ويدخل في صناعة الأغذية والمشروبات.
بشكل محدد نحتاج لإصدار تشريع للكربون وبيعه، بمعني خطط تداول الانبعاثات الكربونية بحيث يتم تقليلها، من خلال قيام الشركات بالحصول على تصاريح الانبعاثات التي يمكنها تبادلها مع بعضها البعض حسب الحاجة. وفي نهاية كل عام يجب على الشركات التنازل عن مخصصات كافية لتغطية انبعاثاتها بالكامل أو تحمل غرامات باهظة. وعندما تقوم الشركة بتخفيض انبعاثاتها، يمكنها الاحتفاظ بأي بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو بيعها لشركة أخرى تتطلب بدلات إضافية.

MENAFN20012024000072011014ID1107745652

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