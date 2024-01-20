في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنبع أهمية التمويل الأخضر في ان لغيابة تأثيرا سلبيا على المناخ وعلى السياحة وعلى الزراعة، وبالتالي على سلة الغذاء الأردنية مما يضعف قدراتنا على تحقيق الأمن الغذائي والمائي، خاصة بعد أن أصبح ضعف تساقط الأمطار متكررا في الأردن.
وفق استراتيجية البنك المركزي المميزة حاجة الأردن حوالي 9.5 مليار دولار للوصول لسوق فعال للتمويل الأخضر ترتكز على خمس ركائز أساسية أولها معالجة فجوة الحصول على المعلومات وهذه تتحقق من خلال شركة المعلومات الائتمانية، ثانيها تكافؤ الفرص بين المؤسسات المالية للارتقاء بالخدمات الخضراء، ثالثها تطوير السوق من خلال بناء الشراكات مع (قطاعي البنوك والتأمين، شركه ضمان القروض، هيئة الأوراق المالية)، علما بأن المركزي سيقوم بتضمين الاعتبارات المناخية في انشطته التمويلية وإدارة المخاطر. كل ذلك يقودنا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل وطني للتمويل الأخضر يتعامل ويستفيد من الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت يحمي بيئتنا.
بورصة هي المعنية بالاستدامة والإفصاح عن حماية البيئة مما يستوجب وفق تعليماتها الإفصاح عن ممارسات الشركة الإيجابية منها والسلبية ذات الأثر البيئي، ولكن وبعد هذه الخطوة المهمة الحاجة تقتضي الانتقال إلى توضيح الأرقام ذات الأثر السلبي على البيئة خاصة أرقام الكربون، لأن مؤتمرات المناخ والممارسات العالمية تؤكد بأن على الشركات وضع الخطط اللازمة لبلوغ مستويات متدنية من الكربون وصولا الى صفر، وهذا يحتاج لإصدار تشريع من الجهة الحكومية المعنية وبالتنسيق مع البورصة ملزم للشركات المدرجة بضرورة الإعداد والإفصاح عن خطط مبرمجة بمدد زمنية محددة للوصول إلى صفر انبعاثات في عام 2050 وفق مقررات مؤتمرات المناخ.
لدينا ضعف في الاقتصاد الأخضر الدائري الذي يولد فرصا استثمارية ضخمة، وتعريفه ببساطة هو استخدام الموارد في العمليات الإنتاجية وتحويلها إلى مواد قابلة للتدوير حيث تدخل مرة ثانية في العملية الإنتاجية، أو بتعريف أكثر اختصاراً هو إعادة تدوير النفايات إلى سلع، وكلما صغرت الحلقة كان هناك كفاءة بمعنى أن لا يطول قطرها وبالتالي ترجع الموارد إلى الطبيعة بشكل أسرع.
كما أن لدينا مشكلة في التعامل مع سوق الكربون وهو المهم اقتصاديا ويستخدم في صناعات كثيرة، وفي حلقته الأخيرة تتحقق الأرباح نتيجة التوفير في الموارد ومن النشاط الاقتصادي بحد ذاته، كما أنه يؤدي إلى إعادة النفايات العضوية إلى الأرض، ويمكن ان يستخدم ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الوقود الصناعي وهو مكون في مواد البناء ويساهم في انتاج الأسمدة ويدخل في صناعة الأغذية والمشروبات.
بشكل محدد نحتاج لإصدار تشريع للكربون وبيعه، بمعني خطط تداول الانبعاثات الكربونية بحيث يتم تقليلها، من خلال قيام الشركات بالحصول على تصاريح الانبعاثات التي يمكنها تبادلها مع بعضها البعض حسب الحاجة. وفي نهاية كل عام يجب على الشركات التنازل عن مخصصات كافية لتغطية انبعاثاتها بالكامل أو تحمل غرامات باهظة. وعندما تقوم الشركة بتخفيض انبعاثاتها، يمكنها الاحتفاظ بأي بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو بيعها لشركة أخرى تتطلب بدلات إضافية.
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