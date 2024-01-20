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مصالح إخوانية

1/20/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يخفى على معلم اللغة العربية أو صاحب الرؤية والوعي السياسي، ولا على القارئ والمتصفح والمتتبع للخبر لشكل أو نص دعوة لمسيرة أو للمشاركة في تجمع، أو ما يستخدم من أساليب في لغة التحريض والتهويل، أو الإفراط بنشر رسائل التشكيك للتفكيك والتخريب للمكون المجتمعي، او للإضراب والمقاطعة لمصلحة خاصة، ان هناك فئة وجدت بيئة وموقعا وحالة خصبة في واقعنا اليوم، تساعدهم على استغلال كل الفرص، واستثمار نتائج واتجاهات الحرب وأي قضية عامة لمصالحهم الخاصة بعيدا عن الوطن، وبعيدا عن أصحاب القضية، وبعيدا عن الدمار والقتل والتهجير، ولكنها قريبة فقط منهم، كما هم أصحاب المصالح الإخوانية!
إخوان هم في كل أشكال المصلحة الخاصة، تراهم بين من يتسترون خلف فضية أو فكر وإدارة وأيديولوجية داخلية وخارجية. خارجة عن الحدود، وخارجة عن المألوف، وخارجة عن المصالح الوطنية، إخوان الخراب حولنا وبيننا هم كثر!! فيهم من يتستر بالدين، وفيهم من يتستر بالسياسة، وفيهم من يتستر بالمال، جمعوا أنفسهم غضباً وحقداً، جمعوا أنفسهم تبعاً ومصلحة، واتفقوا أن يقفوا فوق الجميع لا معهم، نصبوا أنفسهم وكلاء عن الناس بغير وجه حق، خاطبوا العامة وكأنهم سادتهم وأكثرهم وعيا وأعلاهم شأنا، فئة منهم كفّروا غيرهم إن كانوا أتباعا لغير الإخوان، وفئة منهم أنهوا غيرهم إن كانوا إخوانا في مال لا يملكونه وليسوا شركاء فيه، فئة منهم تسلطوا على غيرهم إن كانوا إخوانا في سياسة لا تشبه اتجاههم ومصالح من يمثلونهم، وشككوا بغيرهم كما هو فعل فئة منهم في تقسيم الجميع بين خندق وخندق، وبدأوا يرسلون صكوك الغفران لزبانيتهم، ويرسلون غيرهم من أصحاب الفكر والرأي والمنطق الحر للجحيم الذي وكلوا أنفسهم حراسا لبابها.
مجتمع الإخوان في خارج المعنى اللغوي هو مجتمع لا يدخله إلا الأتباع، مجتمع ينمو على جراح الناس وحاجاتهم، مجتمع له طقوس في الشكل واللباس والهيئة، مجتمع تقوده النخب الإخوانية، سواء من ظنوا أنهم سادة الدين، أو نخب من ظنوا إنهم سادة المال، أو نخب من ظنوا أنهم سادة السياسة، وأسوؤهم من جمع جزءا من كل جزء، فهم ((شر البرية)) وهم ((الضالون)) وهم ((المفسدون في الأرض)) وهم من ((يتبعهم الغاوون))، ولكن إن نظرت داخلهم تراى ((قلوبهم شتى)) وعقولهم ((كالأنعام بل أضل سبيلا)) وسلوكهم ((كالمنافقين)) وفي غدرهم ((يتربص بكم الدوائر))، يركبون كل موجة، يقفزون فوق كل فرصة ويطربون لكل مصيبة، فهي الثغور التي يأتون منها، وهي اللغة التي يستثمرون نصها، وهي شماعة الحضور والمشاركة والانقضاض برخصة شعبية.
وحتى لا يتصدر رافض قولي يستوجب أن أتحدث وأقول إن ((الإخوان)) لهم في اللغة تعريف ومعنى واحد ما لم يلحق الكلمة وصف، والأصل هم من ولدوا من أب وأم، وان لحقها وصف تبدأ التقسيمات والتوصيف لكل فئة فإن كانوا في قول ((لي إخوة أعزاء)) فهم الأصدقاء والرفقاء، وإن كانوا في قول ((لي إخوة في الدين والعقيدة)) فالأصل هم أتباع ذلك الدين والاتجاه، وإن كانوا في قول ((لي إخوة في الفكر)) فهم أتباع ذلك الفكر والاتجاه، ومثل ذلك يستمر حسب ما يلحق ((الإخوان)) من وصف ولك أن تختار ما شئت، وهذا مقصد مقالي فلا تنسبه لنفسك عزيزي الإخواني، فما أنا سوى شخص له إخوة من أب وأب، وما أنا سوى شخص له إخوة بالفرح والتواصل الصادق، ولا يعنيني من كانت أخوته إخوانية لمصلحة خارجية أو غير ذلك.

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