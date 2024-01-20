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معان تواصل إسناد غزة

1/20/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان صدحت حناجر المشاركين من أبناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشده انطلقت عقب صلاة الجمعة، بشعارات وهتافات دعموا فيها المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة وحيوا صمود أهلها.
وندد المشاركون في الوقفة التي اقيمت أمام مسجد معان الكبير، بما يتعرض له الأهل في قطاع غزة لعدوان غاشم وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها الالآف من الشهداء والجرحى على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبسلاح ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.
ووجه المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان التحية إلى أبطال وقادة الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تخوض معركة الشرف والبطولة والفداء ضد الكيان الصهيوني المحتل .

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