معان تواصل إسناد غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حسين كريشان صدحت حناجر المشاركين من أبناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشده انطلقت عقب صلاة الجمعة، بشعارات وهتافات دعموا فيها المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة وحيوا صمود أهلها.
وندد المشاركون في الوقفة التي اقيمت أمام مسجد معان الكبير، بما يتعرض له الأهل في قطاع غزة لعدوان غاشم وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها الالآف من الشهداء والجرحى على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبسلاح ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.
ووجه المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان التحية إلى أبطال وقادة الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تخوض معركة الشرف والبطولة والفداء ضد الكيان الصهيوني المحتل .
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