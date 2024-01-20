البلوي يزور الأديب والمؤرخ الزيودي ويطمئن على صحته

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- Alghad Newspaper) زار مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي اليوم السبت الكاتب التلفزيوني والاديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود الزيودي في منزله في منطقة غريسا، وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.
وتأتي هذا الزيارة في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر في كافة مناطق المملكة والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها.
ونقل البلوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحيات ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، للأستاذ الزيودي، الذي أعرب عن شكرة وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة ولسمو ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة بتفقد احوال المواطنين والاطمئنان عليهم.
وأكد الزيودي أنه سيبقى لأخر نفس في حياته يكتب عن جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمير الحسين.
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