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البلوي يزور الأديب والمؤرخ الزيودي ويطمئن على صحته

1/20/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي اليوم السبت الكاتب التلفزيوني والاديب والمؤرخ الوطني الأستاذ محمود الزيودي في منزله في منطقة غريسا، وذلك للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.
وتأتي هذا الزيارة في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر في كافة مناطق المملكة والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها.
ونقل البلوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحيات ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، للأستاذ الزيودي، الذي أعرب عن شكرة وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة ولسمو ولي العهد على هذه اللفتة الكريمة بتفقد احوال المواطنين والاطمئنان عليهم.
وأكد الزيودي أنه سيبقى لأخر نفس في حياته يكتب عن جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمير الحسين.

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