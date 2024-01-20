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مرصد الطيور يؤهل العقبة كأفضل وجهات السياحة الخضراء بالعالم

1/20/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة ساهم مرصد طيور العقبة الذي أنشئ في العام 2004 باختيار العقبة ضمن أفضل 100 وجهة في السياحية الخضراء على مستوى العالم والذي يسلط الضوء على أبرز الوجهات والمشاريع السياحية المستدامة بعد أن تقدمت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لبرنامج الواجهات السياحية الخضراء في العاصمة تاليين بجمهورية أستونيا.
وكانت العقبة تقدمت للبرنامج في الربع الأخير من العام الماضي، فيما أعلن عن فوز الدول المتقدمة في الشهر الأخير من نفس العام.
ويعكس المرصد أهمية عالية للبعد البيئي وحماية التنوع الحيوي من جهة، والبعد السياحي المستدام من جهة أخرى، حيث كانت القصة تتمحور في مرصد طيور العقبة بأبعاده البيئية والسياحية والتي أسفرت عن تجاوز المرحلة الأولى -والمتمثلة بخمسة عشر معياراً محكماً- إلى إدراج العقبة ومرصد طيور العقبة ضمن أفضل 100 قصة نجاح عالمية في هذا السياق.
ويعد اختيار مرصد الطيور ضمن 100 واجهة سياحية عالمية إنجازا كبيرا للأردن يعكس تنافسية المدينة السياحية بتنوع منتجها السياحي القائم على عدد من البيئات الطبيعية والاصطناعية وهي مطلب للأسواق السياحية العالمية والتي تفضل رأس البحر الأحمر بتنوعه البحري والتاريخي والبيئي والأثري، لا سيما المرصد والذي يعد محورا تنمويا إضافيا في مدينة العقبة، حيث موقعها الجغرافي المميز الرابط بين أسيا وأوروبا من جهة وأفريقيا من جهة أخرى، مما يجعل منها معبرا لأعداد وأنواع كبيرة جدا من الطيور خلال هجرتها.
وحملت قصة النجاح عنوان "دمج وتأهيل المجتمعات المحلية في قطاع السياحة" و الثانية تركزت على التنوع الحيوي وحماية الطبيعة (مرصد طيور العقبة)، كما تأهلت العقبة ضمن مئة وجهة سياحية تحقق معايير السياحة المستدامة في هذا البرنامج.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أهمية مدينة العقبة كوجهة اقتصاديّة وسياحية وبيئية واستثمارية، والسعي لتكون من بين أفضل وأهم 100 مدينة في العالم ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن مرصد طيور العقبة يعد أول محطة استراحة اصطناعية تقوم على فكرة تمكين أنشطة التكيف مع تحديات المناخ التي تهدد بيئاتنا وتنوعنا الحيوي من خلال مشروع إعادة استخدام المياه لحماية الطيور وخلق منتج سياحي بيئي متخصص لسياحة مراقبة الطيور التي تعد أبرز أنواع السياحة البيئية الآخذة بالتنامي على مستوى عالمي.
وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر إن هذا الإنجاز هو شهادة على جهود الجمعية بالتعاون مع شركائها بإدراج مرصد طيور العقبة ضمن أفضل 100 قصة نجاح عالمية في مجال السياحة المستدامة.
وأشار مدير المرصد المهندس فراس رحاحله أنه في خضم تفاعل العالم في سبيل مواجهة التغيرات المناخية، فأن المرصد يعد أحد أبرز نماذج التكيف القائمة على حماية التنوع الحيوي وتنمية الواقع الاقتصادي من خلال إعادة استخدام المياه في إحدى أفقر دول العالم بالموارد المائية، مشيرا أن الموقع الجغرافي المميز للعقبة على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم جعل من البيئات المائية في مرصد الطيور إحدى أهم مناطق استراحة الطيور المهاجرة في الأردن والإقليم على حد سواء، حيث يعد مرصد العقبة آخر استراحة آسيوية للطيور قبل عبور أفريقيا من بوابة العقبة باتجاه سيناء وأول استراحة عند عودتها في ذات المسار.
ورغم المساحة الصغيرة لمرصد الطيور إلا أنه يخدم ما يزيد على مليون طائر سنويا بشكل مباشر مما يجعل له قيمة بيئية عالية الأهمية في حماية النظم الايكولوجية في كوكب الأرض.
وبحسب الرحاحله، فإن الحرص الكبير على هذه القيم البيئية والسياحية المتنامية في مرصد الطيور من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قد آل إلى تمكين الجهود التعاونية للنهوض بهذا الموقع المميز وذلك بتوقيع اتفاق تعاوني بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة تطوير العقبة وشركة مياه العقبة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في سبيل رفع سوية مرصد الطيور وذلك بتطوير البنية التحتية والتمكين الفني للوصول إلى مستويات متقدمة في ترسيخ الاستدامة في هذا المنتج الوحيد من نوعه في الأردن ليكون مثالا يحتذى في دمج الأبعاد البيئية والسياحية ولاسيما سياحة مراقبة الطيور على مستوى العالم.

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