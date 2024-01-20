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مستشفى دير علا.. 8 سنوات بانتظار التوسعة لمواجهة تحديات اكتظاظ المراجعين

1/20/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان فيما يراوح مشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان بلواء دير علا، مكانه منذ أكثر من ثماني سنوات، يشكل ارتفاع أعداد طالبي الخدمات الصحية تحديا متزايدا وضغطا كبيرا على كوادر المستشفى وبنيته التحتية، ما يسهم في استمرار معاناة أهالي لواء.
فمشهد الازدحام اليومي، لا يغيب عن قاعة الانتظار التي تتوسط مبنى الإدارة وأقسام الإسعاف والطوارئ والسجل الطبي والصيدلية ومبنى عيادات الاختصاص، حيث يتوافد غالبية المراجعين إلى المستشفى منذ ساعات الصباح الباكر للحصول على الدور.
معاناة المراجعين حسب ما أكدها بعضهم لـ "الغد"، تتلخص في مشكلة الازدحام ونقص الكوادر الفنية والإدارية والأجهزة، لافتين إلى أن معظم الحالات التي تتطلب عناية طبية فائقة يتم تحويلها إلى المستشفيات المركزية.
محمود الشطي من سكان اللواء يقول إن مشكلة الازدحام في عيادات الاختصاص بالمستشفى باتت مشهدا يوميا، ما يضطر بعض المراجعين إلى الحضور والتسجيل للدور مبكرا لتفادي الانتظار لساعات للحصول على الخدمة الصحية اللازمة، مؤكدا أن معاناة المراجعين تتكرر على شبابيك التسجيل والمحاسبة.
ويشير إلى أن تزايد أعداد المراجعين اليومي يشكل تحديا أمام الحصول على الخدمات الصحية الفضلى، إذ إن مراجعي بعض العيادات يزيد عددهم على 100 أو 120 مراجعا الأمر الذي يشكل معاناة للأطباء الذين يحاولون تلبية احتياجات الجميع، وهو أمر قد يحرم بعض المرضى من الحصول على الوقت الكافي لإجراء الكشف الطبي.
ويؤكد محمد العلاقمة أن الحل الوحيد لمشكلة الازدحام هو توفير بناء مستقل لعيادات الاختصاص يشمل غرفة مستقلة لكل اختصاص وسجلا وصيدلية ومختبرا وأشعة وقاعات انتظار، قائلا: "منذ سنوات ونحن نسمع عن مشروع توسعة مبنى المستشفى وما نزال ننتظره بفارغ الصبر".
ويتابع: "المبنى الحالي قديم وغير مؤهل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين مع الزيادة المطردة بأعداد السكان"، مشيرا إلى أن ازدحام المبنى الحالي يسبب الإرهاق للجميع سواء كانوا مراجعين أو عاملين، فضلا عن أنه يخلق بيئة غير لائقة صحيا مع انتشار الأمراض الفيروسية.
ويبين عضو مجلس المحافظة عن اللواء أحمد السكر أن بناء المستشفى الحالي لم يعد يتواءم مع عدد سكان لواء دير علا ما خلق العديد من التحديات التي يواجهها المواطنون عند الحاجة لمراجعة المستشفى، موضحا أن البناء أُنشئ خلال سبعينيات القرن الماضي ولم يشهد أي أعمال توسعة سوى إنشاء قسم نسائية وتوليد العام 2013 على الرغم من تضاعف أعداد السكان ليصل إلى ما يقارب من 100 ألف نسمة عدا عن العمالة الزراعية من الجنسيات المصرية والباكستانية والسورية التي تراجع المستشفى.
ويؤكد أنه وفي ظل غياب أي مراكز صحية شاملة أو متخصصة في اللواء فإن المستشفى يعتبر الملاذ الوحيد للمواطنين، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل جدي للنهوض بواقعه سواء على صعيد البنية التحتية أو الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، وضرورة رفده بالأجهزة والمعدات الحديثة لتقديم الخدمة الصحية المناسبة للمرضى والمراجعين.
ويلفت السكر إلى أنه جرى الحديث عام 2016 عن مشروع لتوسعة المبنى بكلفة 15 مليون دينار، وتم إجراء الدراسات اللازمة لذلك، إلا أن الأمور لم تجر كما خطط لها، إذ أن المشروع كان يهدف إلى استحداث بناء طابقي وجاءت نتائج الدراسات بأن البناء الحالي لا يحتمل إضافة بناء طابقي عليه، ما أدى إلى تبخر المشروع، مبينا أنه وفي عام 2021 تمت الموافقة على مشروع لتوسعة المبنى بكلفة 7 ملايين دينار وإلى الآن لم يتم إنجاز أي شيء على أرض الواقع.
من جانبه يشدد النائب محمد العلاقمة على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع التوسعة، ورفد المستشفى بالكوادر اللازمة في ظل الزيادة السكانية المطردة والضغط الهائل الذي تشكله على الأقسام كافة، مؤكداً أن البنية التحتية تعتبر التحدي الأهم الذي يواجه المستشفى، إذ إن الزيادة السكانية مع بقاء البناء على حاله يضعه أمام تحديات كبيرة وضغط عمل هائل للكوادر الطبية وإدارة المستشفى.
بدوره، كشف مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز العواملة أن أعداد المراجعين لعام 2023 شهدت ارتفاعا مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينا أن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ تجاوز 93 ألف مراجع، في حين بلغ عدد مراجعي عيادات الاختصاص أكثر من 67 ألف مراجع، إضافة إلى حوالي 3650 حالة دخول وما يقارب من 500 عملية جراحية، فيما تتراوح نسب إشغال الأسرّة داخل المستشفى ما بين 55 – 60 % وفي قسم الكلى تبلغ 100 %.
ويضيف أن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ يتراوح ما بين 400 إلى 500 مراجع يوميا، ما استدعى استحداث غرفة طوارئ وتم رفد القسم بطبيبين على مدار الساعة، إضافة إلى أطباء اختصاص في اختصاصات الباطني والجراحة والأطفال والنسائية.
ويؤكد أنه يتم بشكل مستمر التعاون مع الوزارة لاستحداث بعض الأقسام لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين، أملا أن يبصر مشروع توسعة المستشفى النور في القريب العاجل بما يضمن النهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتغلب على مشكلة الازدحام خاصة وأن مبنى العيادات الحالي وصالة الانتظار يقعان ضمن المبنى الرئيس الذي يضم الإسعاف والطوارئ والإدارة والصيدلية والسجل الطبي.

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