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مزاد على أسنان تشرشل

1/20/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة مزادات اعتزامها عقد مزاد علني على أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل.
وأوضحت شركة كوتسوولد للمزادات أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها ونستون تشرشل خلال خطابه ((سنقاتل على الشواطئ))، في مزاد علني الشهر المقبل، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة ((الغارديان)) البريطانية.
ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب ما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام في 6 فبراير.
وقالت ليز بول، مديرة شركة كوتسوولد للمزادات: ((لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق)).
ويُعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي، وفي عام 2010 بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.
وكان لدى رئيس الوزراء الراحل أطقم أسنان مصنوعة خصوصًا للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته، وكان يحمل زوجًا احتياطيًا في جميع الأوقات، ويُعتقد أنه تم صنع ما يصل إلى أربع مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.

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