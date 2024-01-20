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صورة لن يراها الناس قبل 3024

1/20/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تثير الرغبة في الإبحار عبر الزمن في نفوس البشر منذ زمن بعيد، إلا أن الناس، في عام 3024، سيمكنهم فعل ذلك بسهولة والنظر إلى صورة ما نحن عليه اليوم، وذلك بفضل مشروع فني علمي جديد، أطلق عليه اسم ((كاميرا الألفية))، الذي سيأخذ صورة فائقة الطول للصحراء في أريزونا.
المشروع الذي يعتبر فكرة جوناثان كيتس، الفيلسوف التجريبي في كلية الفنون الجميلة في جامعة أريزونا، يُعَد تجربة مثيرة للاهتمام في هذا الشأن، إذ ستلتقط الكاميرا صورة قليلة التعرض للضوء على مدى ألف عام، ما يقدم لسكان توكسون أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، كبسولة زمنية للتغييرات والثوابت التي تعرضت لها هذه المنطقة طوال ألف عام.
صُممت كاميرا ((الألفية الجديدة)) المثقوبة، وفقًا لتصميم الكاميرات الأول الذي تم اختراعه من قبل قرابة ألف عام، وهي تعتمد في تصميمها على أسطوانة نحاسية تحتوي على صفيحة رقيقة من الذهب عيار 24 قيراطًا في أحد طرفيها، حيث تم ثقبها بثقب صغير، ليدخل ضوء الشمس من خلال هذا الثقب، وينير سطحًا حساسًا للضوء في الخلف، والذي طلي بطبقات رقيقة متعددة من صبغة الطلاء الزيتي.

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