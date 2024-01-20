صورة لن يراها الناس قبل 3024

(MENAFN
- Al Watan) تثير الرغبة في الإبحار عبر الزمن في نفوس البشر منذ زمن بعيد، إلا أن الناس، في عام 3024، سيمكنهم فعل ذلك بسهولة والنظر إلى صورة ما نحن عليه اليوم، وذلك بفضل مشروع فني علمي جديد، أطلق عليه اسم ((كاميرا الألفية))، الذي سيأخذ صورة فائقة الطول للصحراء في أريزونا.
المشروع الذي يعتبر فكرة جوناثان كيتس، الفيلسوف التجريبي في كلية الفنون الجميلة في جامعة أريزونا، يُعَد تجربة مثيرة للاهتمام في هذا الشأن، إذ ستلتقط الكاميرا صورة قليلة التعرض للضوء على مدى ألف عام، ما يقدم لسكان توكسون أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، كبسولة زمنية للتغييرات والثوابت التي تعرضت لها هذه المنطقة طوال ألف عام.
صُممت كاميرا ((الألفية الجديدة)) المثقوبة، وفقًا لتصميم الكاميرات الأول الذي تم اختراعه من قبل قرابة ألف عام، وهي تعتمد في تصميمها على أسطوانة نحاسية تحتوي على صفيحة رقيقة من الذهب عيار 24 قيراطًا في أحد طرفيها، حيث تم ثقبها بثقب صغير، ليدخل ضوء الشمس من خلال هذا الثقب، وينير سطحًا حساسًا للضوء في الخلف، والذي طلي بطبقات رقيقة متعددة من صبغة الطلاء الزيتي.
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