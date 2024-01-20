ثعبان يرعب ركاب طائرة تايلاندية

(MENAFN
- Al Watan) سادت حالة من الهلع على متن رحلة داخلية، كانت متجهة من العاصمة التايلاندية (بانكوك) إلى جزيرة بوكيت السياحية جنوب البلاد، بعد أن عثر الركاب على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.
وفي بيان، حصلت عليه شبكة ((سي. إن. إن)) الأمريكية، قالت شركة ((طيران آسيا)) إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة ((FD3015)) التي غادرت مطار دون موينغ الدولي ببانكوك في 13 يناير الجاري، وفقا لقناة ((الحرة)).
وتعد هذه الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لشركة الطيران نفسها.
ففي فبراير 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة داخلية لـ((طيران آسيا)) في ماليزيا، كانت متجهة من العاصمة كوالالمبور إلى ولاية صباح، قبل أن ينتهي الأمر بإعادة توجيه الطائرة إلى مطار كوتشينغ الدولي في ولاية ساراواك.
كما سادت حالة من الفزع عقب اكتشاف مسافرين وجود ثعبان على إحدى طائرات خطوط ((يونايتد إيرلاينز)) في الولايات المتحدة.
وقالت شركة الطيران في بيان حينئذ: ((هذا حادث نادر جدًا، ويمكن أن يقع في أي طائرة من وقت لآخر)).
وبالعودة إلى الحادث الذي وقع في يناير الجاري، أكد رئيس قسم السلامة في الشركة، فول بومبوانغ، أنه أيضا ((نادر الحدوث)).
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