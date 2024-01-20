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ثعبان يرعب ركاب طائرة تايلاندية

1/20/2024 2:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) سادت حالة من الهلع على متن رحلة داخلية، كانت متجهة من العاصمة التايلاندية (بانكوك) إلى جزيرة بوكيت السياحية جنوب البلاد، بعد أن عثر الركاب على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.
وفي بيان، حصلت عليه شبكة ((سي. إن. إن)) الأمريكية، قالت شركة ((طيران آسيا)) إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة ((FD3015)) التي غادرت مطار دون موينغ الدولي ببانكوك في 13 يناير الجاري، وفقا لقناة ((الحرة)).
وتعد هذه الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لشركة الطيران نفسها.
ففي فبراير 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة داخلية لـ((طيران آسيا)) في ماليزيا، كانت متجهة من العاصمة كوالالمبور إلى ولاية صباح، قبل أن ينتهي الأمر بإعادة توجيه الطائرة إلى مطار كوتشينغ الدولي في ولاية ساراواك.
كما سادت حالة من الفزع عقب اكتشاف مسافرين وجود ثعبان على إحدى طائرات خطوط ((يونايتد إيرلاينز)) في الولايات المتحدة.
وقالت شركة الطيران في بيان حينئذ: ((هذا حادث نادر جدًا، ويمكن أن يقع في أي طائرة من وقت لآخر)).
وبالعودة إلى الحادث الذي وقع في يناير الجاري، أكد رئيس قسم السلامة في الشركة، فول بومبوانغ، أنه أيضا ((نادر الحدوث)).

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