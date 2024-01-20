نائب أمير مكة يبدأ أولى زياراته لمحافظات المنطقة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يبدأ نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وتأتي هذه الزيارات التي تبدأ بمحافظات الليث، القنفذة، أضم والعرضيات بهدف الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية، وترؤس اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض جوانب التنمية في تلك المحافظات، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة بأهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم وتلمّس احتياجاتهم.
ويرافق نائب أمير مكة خلال هذه الزيارات مديرو الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
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