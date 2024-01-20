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نائب أمير مكة يبدأ أولى زياراته لمحافظات المنطقة - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبتكليف من مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يبدأ نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وتأتي هذه الزيارات التي تبدأ بمحافظات الليث، القنفذة، أضم والعرضيات بهدف الوقوف عن كثب على مشاريع التنمية، وترؤس اجتماعات المجالس المحلية التي يتخللها استعراض جوانب التنمية في تلك المحافظات، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة بأهالي المحافظات والاستماع لمطالبهم وتلمّس احتياجاتهم.
ويرافق نائب أمير مكة خلال هذه الزيارات مديرو الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

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