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ما هي التخصصات المؤهلة للحصول على إقامة كفاءة استثنائية - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت بوابة مركز الإقامة المميزة، اليوم، معلومات حول التخصصات ذات الأولوية المؤهلة للحصول على إقامة كفاءة استثنائية.
ويستهدف هذا المنتج الكفاءات العلمية، الإدارية، والبحثية، ممن لديهم قدرات وخبرات متميزة يمكنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتبادل الخبرات.
حيث تسعى المملكة إلى احتضان أفضل العقول من كل أنحاء العالم للإقامة والعمل لتعزيز التنمية، والإبداع، والاستثمار في الكوادر البشرية، ويعمل المنتج على دعم استقرار المقيمين المستفيدين في المجتمع السعودي.
ويمكن معرفة التخصصات من خلال الدخول على الرابط (اضغط هنا ).

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