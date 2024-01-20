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فريق السعودية وريتشارد ميل في نهائي العلا لبولو الصحراء - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يسدل الستار اليوم السبت على النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميلا العُلا لبولو الصحراء المُقامة في نادي الفرسان بالعُلا، ويجمع النهائي فريقي السعودية وريتشارد ميل حيث يتطلع فريق السعودية الذي يضم في صفوفه أسطورة البولو الأرجنتينية، أدولفو كامبياسو، للتتويج بكأس البطولة، بعد فوزه الكبير على فريق دادان بنتيجة 8-4 في مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس وسط حضور مميز من عشاق رياضة البولو.
وعلى الجانب الآخر يسعى فريق ريتشارد ميل لملاقاة فريق السعودية في قمة اليوم، وذلك بعد فوزه المستحق أمس الجمعة على فريق بنتلي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 5-4، معلناً نفسه كطرفٍ منافسٍ في المباراة النهائية اليوم، وتختتم اليوم منافسات البطولة بعد مشاركة ثمانية فرق في المنافسات الرئيسية والفرعية، مما أشعل أجواء التنافس من أجل الفوز بكأس بولو الصحراء وسط محيط العُلا الخلاب.
وجمعت مباراة نصف النهائي الفرعية الأولى بين فريق ساب وفريق العُلا، حيث استمتعت الجماهير بعرض استثنائي انتهى بفوز العُلا بنتيجة 7-6 قبل اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الرابع، وفي مباراة نصف النهائي الفرعية الثانية، حقق فريق تيماء فوزاً رائعاً على فريق خيبر بنتيجة 6-5 في مباراة استثنائية تألق فيها الفريقان على أرضية الملعب. ويتطلع تيماء لمواجهة العُلا في النهائي الفرعي الذي يُقام اليوم أيضاً، ما يعد محبي البولو بمباراة مميزة تستحق الحضور.
ويتطلع عشاق البولو للاستمتاع بأروع العروض التنافسية ومشاهدة أجمل الأهداف في المباريات النهائية التي تجمع كوكبةً من اللاعبين المحترفين والرعاة الدوليين وكبار الشخصيات الملكية في أجواءٍ تنافسية حماسية، وتقام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الاتحاد السعودي للبولو. وتعزز هذه البطولة مكانة العُلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو بأسلوب يعكس أصالة وتراث الفروسية في المملكة العربية السعودية.

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