Saturday, 20 January 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دخول أكثر من 300 ألف شخص للإسلام في مختلف مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت​ وزارة الشؤون الإسلامية أنه خلال الخمسة أعوام السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء أكثر من 300 ألف مسلم في مختلف مناطق المملكة.
فيما نظمت الوزارة أكثر من 9 ملايين نشاط دعوي ما بين محاضرات وندوات وكلمات وزيارات ومعارض لتوعية الناس وتبصيرِهم في أمور دينهم ودنياهم.

MENAFN20012024000089011017ID1107745634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث