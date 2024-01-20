دخول أكثر من 300 ألف شخص للإسلام في مختلف مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية

دخول أكثر من 300 ألف شخص للإسلام في مختلف مناطق المملكة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/20/2024 2:22:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية أنه خلال الخمسة أعوام السابقة، بلغ عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء أكثر من 300 ألف مسلم في مختلف مناطق المملكة.
فيما نظمت الوزارة أكثر من 9 ملايين نشاط دعوي ما بين محاضرات وندوات وكلمات وزيارات ومعارض لتوعية الناس وتبصيرِهم في أمور دينهم ودنياهم.
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