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الفحص الدوري: خلل تقني يعطل ربط بيانات المركبات مع المرور - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الفحص الدوري للسيارات، وجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور ((الربط)) وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.
وقالت الشركة المسؤولة عن الفحص الفني الدوري للمركبات، عبر منصة ((إكس))، إن الخلل التقني ((خارج عن إرادتنا وسيطرتنا))، مضيفة: ((حالياً تتم المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت)).

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