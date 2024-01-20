الفحص الدوري: خلل تقني يعطل ربط بيانات المركبات مع المرور - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/20/2024 2:22:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكد الفحص الدوري للسيارات، وجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور ((الربط)) وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.
وقالت الشركة المسؤولة عن الفحص الفني الدوري للمركبات، عبر منصة ((إكس))، إن الخلل التقني ((خارج عن إرادتنا وسيطرتنا))، مضيفة: ((حالياً تتم المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت)).
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