فوائد ماء الزنجبيل الدافئ

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- Al Watan) 1- آلام الحلق: يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي ثبت أنها تساعد في تخفيف آلام وألم الحلق. كما تساعد نكهة ورائحة الزنجبيل أيضًا على تخفيف نزلات البرد والسعال.
2- مضاد للالتهابات: وفقا للدراسات، فإن الزنجبيل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.
3- الغثيان: ثبت أن ماء الزنجبيل يساعد في علاج الغثيان، وغثيان الصباح خلال الحمل.
4- ينظم مستويات الكوليسترول: وجد الباحثون أن الزنجبيل ساعد في تنظيم مستويات LDL والدهون الثلاثية، ما يساعد في إدارة الكوليسترول الكلي.
5- يساعد على منع عسر الهضم: يساعد ماء الزنجبيل في تخفيف الانتفاخ والغازات وانتفاخ البطن، وحتى عسر الهضم.
6- آلام الدورة الشهرية: ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.
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