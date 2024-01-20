Saturday, 20 January 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوائد ماء الزنجبيل الدافئ

1/20/2024 2:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- آلام الحلق: يحتوي الزنجبيل على مادة الجينجيرول التي ثبت أنها تساعد في تخفيف آلام وألم الحلق. كما تساعد نكهة ورائحة الزنجبيل أيضًا على تخفيف نزلات البرد والسعال.
2- مضاد للالتهابات: وفقا للدراسات، فإن الزنجبيل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في الجسم.
3- الغثيان: ثبت أن ماء الزنجبيل يساعد في علاج الغثيان، وغثيان الصباح خلال الحمل.
4- ينظم مستويات الكوليسترول: وجد الباحثون أن الزنجبيل ساعد في تنظيم مستويات LDL والدهون الثلاثية، ما يساعد في إدارة الكوليسترول الكلي.
5- يساعد على منع عسر الهضم: يساعد ماء الزنجبيل في تخفيف الانتفاخ والغازات وانتفاخ البطن، وحتى عسر الهضم.
6- آلام الدورة الشهرية: ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف تشنجات الدورة الشهرية.

MENAFN20012024000089011017ID1107745632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث