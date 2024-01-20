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ارتفاع مؤشر الخدمات بأبوعريش

1/20/2024 2:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع مؤشر الخدمات في الجهات الحكومية بمحافظة أبوعريش خلال العام الماضي، واستنفرت جهودها في تنمية ونهضة المحافظة، حيث حققت إنجازات نوعية في رفع كفاءة الأعمال، في وقت حصدت 7 جهات ممثلة في التعليم، والصحة، والشرطة، والدفاع المدني، والزراعة، والمياه، والبلدية التميز المؤسسي بالمحافظة، وسط ترقب المواطنين بإنجاز المشاريع المتعثرة.
ورشة عمل
تحول احتفاء محافظة أبوعريش بالجهات الحكومية إلى ورشة عمل مصغرة لمناقشة المشاريع والخدمات، بحضور محافظ أبوعريش شاهر الجنفاوي، ومديري الجهات الحكومية، والمشايخ والمواطنين، والمجلس المحلي بالمحافظة، واستنفرت الجهات الحكومية جهودها في بحث احتياجات المحافظة والمواطنين، من المشاريع التنموية والخدمية.
إنجازات محققة
أسهم الدور التكاملي للجهات الحكومية في رفع نسبة الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، وتمثلت أبرز الإنجازات في: تحقيق مستشفى أبوعريش المركز الأول على مستوى المملكة، وارتفاع إجراء العمليات الجراحية من 120 عملية إلى 600 عملية جراحية، وعلى مستوى التعليم ارتفع مؤشر الانضباط المدرسي في المدارس، وتحقيق الإنجازات المحلية والدولية، إلى جانب ارتفاع مستوى الأمن والسلامة في الجانب الأمني، وارتفاع مؤشر خدمات الزراعة والمياه، ومشاريع البلدية.
مشاريع منتظرة
شكلت مشاريع سفلتة طرق الأحياء، والمركز الحضاري، هاجسًا يؤرق المواطنين في المحافظة، وسط مطالب بإنجاز المشاريع، وعلمت ((الوطن))، أن بلدية المحافظة قدمت دراسة تحليلية للوضع الراهن للأحياء، والمحافظة، والقرى، والعمل على إنجاز مشروعي المركز الحضاري، ومبنى البلدية، والتي ستبدأ معها مهام العمل قريبًا.
مضاعفة الجهود
أكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، أهمية مضاعفة الجهود، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتلمس احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا لتطلعاتهم وحرصهم واهتمامهم، ودعمهم اللامحدود من أجل الوطن والمواطنين، مشددا على أهمية الدور المناط بالجهات الحكومية والمشايخ، التي تهدف إلى معرفة النواقص والاحتياجات التي تحتاجها المحافظة، ونشر الوعي والوقاية، ونقل الصورة الإيجابية، وحفظ الأمن، والتصدي لخطر العمالة السائبة، والتعاون للتبليغ عن تواجد العمالة المخالفة، والتشديد على الوقاية ومكافحة الآفات الضارة، وتفعيل النصح والإرشاد، والقضاء على الممارسات السلبية، والتعاون لحماية المجتمع من المخاطر الاجتماعية، مؤكدا أنهم لمسوا عملا كبيرا، وتعاونا وتنسيقا، واستجابة سريعة، ورغبة جادة في تلبية الاحتياجات.

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