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دراما هادفة وتفويض إداري لدعم توطين مهن السياحة والضيافة

1/20/2024 2:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد صناعة السياحة والفنادق والمطاعم والمقاهي من الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاحتياج للعمالة في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص. فقد بلغ عدد المطاعم الجديدة التي تم تسجيلها عام 2023 نحو 4 آلاف بارتفاع 5% عن العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد المطاعم في السعودية نحو 70 ألف مطعم و 100 ألف شركة تعمل في مجال تقديم المنتجات الغذائية الجاهزة من خضار ولحوم ودجاج وعصائر. وقد أدى تعافي قطاع الغذاء بشكل كامل من جائحة كورونا كنتيجة مباشرة لحزم الدعم المتعددة التي قدمتها الدولة والتي وصلت إلى 150 مبادرة دعمت القطاع الخاص والعاملين فيه، مما أدى إلى معاودة نمو القطاع بشكل ملحوظ أكثر من ذي قبل. وتشير توقعات العديد من الخبراء إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لـ"إكسبو 2030" بجانب اكتمال مستهدفات الرؤية ستدعمان هذا القطاع بشكل أكبر وتغير من اتجاهاته. كما تشير الأرقام عدد إلى أن عدد السعوديين العاملين في قطاع السياحة بلغ نحو 189 ألفاً، من أصل 726 ألف موظف في المملكة، ما يشكّل 26%، ويشكّل التسرُّب من هذا القطاع نحو 65 ألف موظف. ولرفع معدل وكفاءة توطين الوظائف السياحية والفندقية أقترح العمل على محورين:
المحور الأول: التثقيفي من خلال تكريس الدراما والفن لتشجيع الشباب والشابات على الالتحاق بقطاع السياحة، وجذب الأكفاء منهم، وتقديم قصص ونماذج ناجحة في سياق درامي هادف.
المحور الثاني: سن نظام لتفويض صلاحيات المدراء والمشرفين للكوادر الوطنية السعودية الذين أمضوا فترات تدريبية في جميع الأقسام للتأهيل للقيادة (Surplus Training) ويكون هذا التفويض إجباريًا لبعض الوقت ولفترة محددة على مدار الشهر والسنة. مع إجراء تقييم من جهة محايدة لتقييم الموظف الذي تم تفويضه كمدير مؤقت. حيث يعد تفويض الصلاحيات والمهام أحد فنون القيادة وهو أمر يساهم في تعدد القيادات داخل المؤسسات، ويساهم في نجاحاتها بصورة كبيرة. وإذا تم التفويض بصورة مهنية سليمة وفعالة سيكون بمثابة أسلوب متميز وفعال لزيادة الفئة القيادية داخل المؤسسات وخلق كفاءات من الصفوف الثانية والثالثة داخلها.

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