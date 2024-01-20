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رضيع يتوفى جوعا بجانب جثة والده

1/20/2024 2:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أحدثت وفاة الطفل (عامين) برونسون باترسبي، الذي تُرك أياما بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من قِبل الشرطة أو الخدمات الاجتماعية.
وعُثر على جثة الطفل في 9 يناير بجانب جثة والده كينيث (60 عاما) في شقتهما بمنطقة سكيغنيس الساحلية في شمال إنجلترا، بعدما شاهده أحد جيرانه آخر مرة قبل أسبوعين.
وبحسب الصحف البريطانية، توفي كينيث بنوبة قلبية بعد أيام قليلة من عيد الميلاد، ليجد الطفل الصغير نفسه وحيدا من دون ماء أو طعام.
وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الأشقر الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقيةً باللائمة على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.
وصرّحت الوالدة في مقابلة مع صحيفة ((ذي صن)) البريطانية: ((لو قاموا بعملهم لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة))، مضيفة أن كينيث باترسبي توفي بحدود 29 ديسمبر تقريبا.
ولفتت والدة الطفل، التي لم تكن تعيش معه ولم تره منذ نوفمبر، إلى أنها مسكونة بفكرة بحث ابنها اليائس عن الطعام بعد وفاة كيني، شريكها السابق الذي انفصلت عنه، وأنجبت منه طفلين آخرين.
وكان الطفل برونسون ووالده قيد المتابعة من الخدمات الاجتماعية المحلية، وكان آخر اتصال للأم بطليقها في 27 ديسمبر.
بينما قالت مديرة الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر، هيذر ساندي: ((إننا ندرس القضية حاليا مع شركائنا من أجل فهم الظروف بشكل أفضل، وننتظر أيضا نتائج التحقيق الذي تجريه المحاكم)).

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