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تأثير الموت الأسود على صحة الفم

1/20/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة أجرتها مجموعة من الباحثين إلى أن جائحة الطاعون الثاني ربما أثرت على تطور الميكروبات الفموية التي تسهم في الأمراض المزمنة بالعصر الحديث.
وقد شهد منتصف القرن الرابع عشر حدثًا مدمرًا، يُعرف باسم ((الموت الأسود)) أو جائحة الطاعون الثاني، الذي أدى إلى وفاة ما بين 30 و60% من سكان أوروبا، ما أسفر عن تغيير مسار التاريخ الأوروبي بشكل كبير.
وتشير الأبحاث الحديثة، التي أجرتها فرق من ولاية بنسلفانيا وجامعة أديلايد، إلى أن هذا الوباء ربما أثر مصادفة على الميكروبيوم البشري عن طريق الفم، فربما أدت التغيرات في النظام الغذائي وممارسات النظافة في أعقاب الطاعون إلى تحول في الميكروبيوم الفموي يسهم في الأمراض المزمنة لدى البشر في العصر الحديث، وذلك حسب دراسة نشرت على موقع ((ساينس تيك دايلي)).
وقالت لورا ويريش، الأستاذة المساعدة في الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية بنسلفانيا: ((ترتبط الميكروبيومات الحديثة بمجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف الصحة العقلية، وكشف أصول هذه المجتمعات الميكروبية قد يساعد في فهم هذه الأمراض وإدارتها))، مضيفة: ((الطريقة الأكثر دقة ومسؤولة أخلاقيًا هي الفحص المباشر للميكروبات الفموية المحفوظة داخل الأسنان المتكلسة للأشخاص المتوفين)).
وفي أكبر دراسة حتى الآن للأسنان القديمة، جمعت ويريش وزملاؤها مواد من أسنان 235 شخصًا دُفنوا في 27 موقعًا أثريًا في بريطانيا وإسكتلندا منذ نحو 2200 قبل الميلاد إلى 1853.
وعالج الباحثون العينات في مختبر الحمض النووي القديم الشديد التعقيم، لتقليل التلوث، وحددوا 954 نوعًا من الميكروبات، وأنها تقع ضمن مجتمعين متميزين من البكتيريا، أحدهما يهيمن عليه جنس ((ستريبتوكوكاس))، وهو شائع في الميكروبيوم الفموي للشعوب الصناعية الحديثة، والآخر يهيمن عليه جنس ((ميثانوبريفيباكتر)) الذي يعتبر الآن منقرضًا إلى حد كبير في الشعوب الصناعية الأصحاء.

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