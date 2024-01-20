مستجدات الاضطرابات الشائعة بجدة

(MENAFN
- Al Watan) أسدل في جدة الستار عن جلسات ووقائع مؤتمر ((المستجدات في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال)) الذي دعت إليه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع المجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري، إذ ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مستجدات الأوراق العلمية والأبحاث الجديدة والحديثة في مختلف المجالات الطبية المتعلقة بتخصص طب الأطفال والغدد الصماء والأمراض النادرة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حسن البهكلي، أن فعاليات المؤتمر شهدت العديد من الجلسات العلمية وورش العمل العلمية المخصصة لتدريب المثقفين الصحيين لمرضى السكري، وعقد 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال بجانب الأنشطة الترفيهية المصاحبة للمؤتمر.
وأكد البهكلي، أن اللقاء كان مثمرًا وخرج بالعديد من التوصيات العلمية التي ستثري الساحة الطبية في مجال الأطفال والأمراض النادرة المرتبطة بهم، إذ سيتم الإعلان عن هذه التوصيات قريبًا، ودشن المؤتمر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي الخياط.
وأكد رئيس المؤتمر استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، أنه تم الحرص في المؤتمر على اختيار الأحدث والأدق من الأوراق العلمية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من المحاضرات والمناقشات العلمية التي قدمها العلماء والباحثون خلال أيام المؤتمر والذين تم استقطابهم من مختلف الجامعات والمراكز الطبية والبحثية الدولية والعربية والمحلية، والتي احتوت على معلومات جديدة وحديثة تم تقديمها لأول مرة للجمهور المستهدف بالحضور.
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