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مستجدات الاضطرابات الشائعة بجدة

1/20/2024 2:20:37 PM

(MENAFN- Al Watan) أسدل في جدة الستار عن جلسات ووقائع مؤتمر ((المستجدات في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال)) الذي دعت إليه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع المجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري، إذ ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مستجدات الأوراق العلمية والأبحاث الجديدة والحديثة في مختلف المجالات الطبية المتعلقة بتخصص طب الأطفال والغدد الصماء والأمراض النادرة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حسن البهكلي، أن فعاليات المؤتمر شهدت العديد من الجلسات العلمية وورش العمل العلمية المخصصة لتدريب المثقفين الصحيين لمرضى السكري، وعقد 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال بجانب الأنشطة الترفيهية المصاحبة للمؤتمر.
وأكد البهكلي، أن اللقاء كان مثمرًا وخرج بالعديد من التوصيات العلمية التي ستثري الساحة الطبية في مجال الأطفال والأمراض النادرة المرتبطة بهم، إذ سيتم الإعلان عن هذه التوصيات قريبًا، ودشن المؤتمر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي الخياط.
وأكد رئيس المؤتمر استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم، أنه تم الحرص في المؤتمر على اختيار الأحدث والأدق من الأوراق العلمية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من المحاضرات والمناقشات العلمية التي قدمها العلماء والباحثون خلال أيام المؤتمر والذين تم استقطابهم من مختلف الجامعات والمراكز الطبية والبحثية الدولية والعربية والمحلية، والتي احتوت على معلومات جديدة وحديثة تم تقديمها لأول مرة للجمهور المستهدف بالحضور.

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