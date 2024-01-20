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قراء الكتب الرومانسية الأكثر قلقا

1/20/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأشخاص الذين يحبون قراءة كتب الحركة والمغامرات هم الأكثر سخاءً في تقديم البقشيش. وقد نظر الاستطلاع الذي شمل 2000 أمريكي ممن يقرؤون بشكل متكرر في الاختلافات الشخصية بين محبي الأنواع المختلفة، ووجد أن قراء المغامرات هم الأكثر احتمالاً لأن يرجحوا بنسبة تزيد عن 20%.
مما لا يثير الدهشة، أن قراء الرومانسية ((دائمًا)) أو ((غالبًا)) هم الأكثر أحلام يقظة 37%، ولكنهم أيضًا الأكثر احتمالًا أن يقولوا إنهم يشعرون بالقلق كثيرًا 52%. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يستمتعون بقراءة السير الذاتية هم الأقل عرضة للقلق بانتظام 49%.
من بين جميع الأنواع، تعد الكتب الخيالية 37%، والغموض أو الجريمة 35%، والرومانسية 26% من أكثر الكتب المحبوبة.
أماكن مريحة
وجد الاستطلاع الذي أجرته OnePoll لصالح Apple Vacations أنه بينما يقرأ معظمهم وهم مرتاحون في منازلهم، في أماكن مثل أسرّتهم 59% أو الأريكة 51%، فإن 40% يقرؤون أثناء السفر وفي الإجازة 31%.
يقول 7 من كل 10 من محبي الكتب إنهم مفتونون بالقصص لأنها بمثابة إجازة يومية بعيدًا عن الحياة. ويقول 47 % إن الكتب فعالة مثل العطلات ((للهروب من الحياة الواقعية لفترة من الوقت)).
يحب المستجيبون كتبهم كثيرًا لدرجة أن 71% يجعلون القراءة أولوية مقارنة بالمهام الأخرى. ثلاثة من كل أربعة يخصصون وقتًا للقراءة في المنزل 78%، كما يخصص 66% وقتًا للقراءة أثناء الإجازة. أولئك الذين يستمتعون بالكتب الرومانسية 82%، وكتب المغامرات 79% يعطون الأولوية بشكل خاص لوقت القراءة في الإجازة.
يقول نصف محبي الكتب إن الكتب ((ضرورية)) يجب إحضارها أثناء السفر 51%.
إجازة مثالية
هناك معايير أخرى لكتاب الإجازة المثالي تتم في موقع مماثل للرحلة 45%، أو أن تكون رحلة كلاسيكية أو مفضلة قديمة 43%، أو أن تكون خارج منطقة الراحة الخاصة بك 31%. وفقًا للمشاركين، فإن أفضل الأماكن للقراءة في الإجازة هي المياه الهادئة مثل حمام السباحة 38% أو الشاطئ 32%.
كما تم إلهام أكثر من ثلث الذين شملهم الاستطلاع بالسفر إلى مكان ما بسبب كتاب 38% و77% من هؤلاء المشاركين تابعوا هذه الرحلات إلى أماكن مثل منزل وردزورث وسور الصين العظيم والبيرو. غالبية أولئك الذين وجدوا إلهامًا للسفر في الكتب يخططون حاليًا لتلك الرحلة 71% إلى وجهات مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا ونيويورك.
تختلف أماكن العطلات حسب الكتاب الذي تستمتع به أيضًا. يستمتع قراء الرومانسية بأماكن العطلات المناسبة للعائلة أكثر من غيرهم 51%، في حين أن العطلات الاستوائية مفضلة على حد سواء من قبل المشاركين الذين يقرؤون الكتب الخيالية 39% والكتب الواقعية 38%.
ومن المثير للاهتمام أن محبي الرعب هم المجموعة الوحيدة التي تفضل المدن الصغيرة 44%.
- قراء كتب الحركة والمغامرات هم الأكثر سخاءً في تقديم البقشيش.
- قراء الرومانسية ((دائمًا)) أو ((غالبًا)) هم الأكثر أحلام يقظة.
- وهم الأكثر احتمالًا في الشعور بالقلق كثيرًا.
- الذين يستمتعون بقراءة السير الذاتية هم الأقل عرضة للقلق.

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