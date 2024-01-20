قراء الكتب الرومانسية الأكثر قلقا

(MENAFN
- Al Watan) أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأشخاص الذين يحبون قراءة كتب الحركة والمغامرات هم الأكثر سخاءً في تقديم البقشيش. وقد نظر الاستطلاع الذي شمل 2000 أمريكي ممن يقرؤون بشكل متكرر في الاختلافات الشخصية بين محبي الأنواع المختلفة، ووجد أن قراء المغامرات هم الأكثر احتمالاً لأن يرجحوا بنسبة تزيد عن 20%.
مما لا يثير الدهشة، أن قراء الرومانسية ((دائمًا)) أو ((غالبًا)) هم الأكثر أحلام يقظة 37%، ولكنهم أيضًا الأكثر احتمالًا أن يقولوا إنهم يشعرون بالقلق كثيرًا 52%. ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يستمتعون بقراءة السير الذاتية هم الأقل عرضة للقلق بانتظام 49%.
من بين جميع الأنواع، تعد الكتب الخيالية 37%، والغموض أو الجريمة 35%، والرومانسية 26% من أكثر الكتب المحبوبة.
أماكن مريحة
وجد الاستطلاع الذي أجرته OnePoll لصالح Apple Vacations أنه بينما يقرأ معظمهم وهم مرتاحون في منازلهم، في أماكن مثل أسرّتهم 59% أو الأريكة 51%، فإن 40% يقرؤون أثناء السفر وفي الإجازة 31%.
يقول 7 من كل 10 من محبي الكتب إنهم مفتونون بالقصص لأنها بمثابة إجازة يومية بعيدًا عن الحياة. ويقول 47 % إن الكتب فعالة مثل العطلات ((للهروب من الحياة الواقعية لفترة من الوقت)).
يحب المستجيبون كتبهم كثيرًا لدرجة أن 71% يجعلون القراءة أولوية مقارنة بالمهام الأخرى. ثلاثة من كل أربعة يخصصون وقتًا للقراءة في المنزل 78%، كما يخصص 66% وقتًا للقراءة أثناء الإجازة. أولئك الذين يستمتعون بالكتب الرومانسية 82%، وكتب المغامرات 79% يعطون الأولوية بشكل خاص لوقت القراءة في الإجازة.
يقول نصف محبي الكتب إن الكتب ((ضرورية)) يجب إحضارها أثناء السفر 51%.
إجازة مثالية
هناك معايير أخرى لكتاب الإجازة المثالي تتم في موقع مماثل للرحلة 45%، أو أن تكون رحلة كلاسيكية أو مفضلة قديمة 43%، أو أن تكون خارج منطقة الراحة الخاصة بك 31%. وفقًا للمشاركين، فإن أفضل الأماكن للقراءة في الإجازة هي المياه الهادئة مثل حمام السباحة 38% أو الشاطئ 32%.
كما تم إلهام أكثر من ثلث الذين شملهم الاستطلاع بالسفر إلى مكان ما بسبب كتاب 38% و77% من هؤلاء المشاركين تابعوا هذه الرحلات إلى أماكن مثل منزل وردزورث وسور الصين العظيم والبيرو. غالبية أولئك الذين وجدوا إلهامًا للسفر في الكتب يخططون حاليًا لتلك الرحلة 71% إلى وجهات مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا ونيويورك.
تختلف أماكن العطلات حسب الكتاب الذي تستمتع به أيضًا. يستمتع قراء الرومانسية بأماكن العطلات المناسبة للعائلة أكثر من غيرهم 51%، في حين أن العطلات الاستوائية مفضلة على حد سواء من قبل المشاركين الذين يقرؤون الكتب الخيالية 39% والكتب الواقعية 38%.
ومن المثير للاهتمام أن محبي الرعب هم المجموعة الوحيدة التي تفضل المدن الصغيرة 44%.
- قراء كتب الحركة والمغامرات هم الأكثر سخاءً في تقديم البقشيش.
- قراء الرومانسية ((دائمًا)) أو ((غالبًا)) هم الأكثر أحلام يقظة.
- وهم الأكثر احتمالًا في الشعور بالقلق كثيرًا.
- الذين يستمتعون بقراءة السير الذاتية هم الأقل عرضة للقلق.
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