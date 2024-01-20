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%39 من الموظفين لا يسعون للترقية

1/20/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة، أن عددًا كبيرًا من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم الحالية بدلا من الارتقاء نحو أعلى السلم الوظيفي، جاء ذلك في تقرير ((وورك مونيتور)) السنوي، الصادر عن شركة ((راندستاد)) ومقرها أمستردام، للعام 2024.
وذكرت الدراسة أن 39% من الموظفين لا يريدون الحصول على ترقية؛ لأنهم يحبون وظائفهم الحالية، و34% لا يريدون أبدًا أن يصبحوا مديرين.
شملت الدراسة 27 ألف شخص في 34 سوقًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، تتراوح أعمار المشاركين في الدراسة بين 18 و67 عامًا، ويعملون لمدة 24 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو موظفين مستقلين، أو عاطلين عن العمل، ولكنهم يفكرون في البحث عن عمل في المستقبل.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن بعض الموظفين الشباب يتردد في قبول الوظائف ذات المسؤوليات الإدارية بسبب انعدام الثقة في القيادة، أو الاهتمام بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، أو الاعتقاد بأن المال الإضافي لا يستحق أن يرزح الإنسان لأجله تحت ضغوط العمل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ((راندستاد))، ساندر فان نورديندي، لموقع ((بيزنيس إنسايدر)): ((هذا يعني أن تحفيز الأشخاص في العمل ليس بالضرورة مدفوعًا بالترقيات فقط)).
وأضاف: ((يحتاج أصحاب العمل إلى النظر بما يتجاوز السلم الوظيفي التقليدي، مع الأخذ في الاعتبار الطموحات الشخصية لكل فرد)).
وتابع: ((يجب عليهم أيضًا أن يدركوا أن التقدم الوظيفي والحفاظ على حياة شخصية صحية، أمران متشابكان، ويجب أن يكونا متوازنين)).

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