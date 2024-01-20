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المملكة تحقق تعافيا بـ 156% في أعداد السياح الوافدين

1/20/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت السعودية، تعافيًا بنسبة 156% في اعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير 2024.
وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في اعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
ووفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية، فقد كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء، مع ما يقدر بنحو 1.3 مليار وافد دولي، فيما بلغت عائدات السياحة الدولية 1.3 تريليون دولار، لتقترب بنسبة 93% من 1.5 تريليون دولار حققتها في 2019.
وقدرت المنظمة مساهمة السياحة المباشرة في الناتج الإجمالي العالمي بـ 3% خلال العام 2023، لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار وفقًا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة وفقًا لمؤشرات أولية للمنظمة. وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة العالمية تمامًا من جائحة كوفيد-19 خلال 2024، وأن تنمو بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.
وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، المساهمة الكبيرة لقطاع السياحة في المملكة، في تعزيز النمو العالمي في مجال السياحة، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة تزايدًا كبيرًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بنحو 37.8 ملياراً ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة. وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، ويعكس التزايد الكبير في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.

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