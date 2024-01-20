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1308 شكاوى ضد الناقلات الجوية أغلبها حول الأمتعة

1/20/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر ديسمبر 2023.
وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي، التي بلغت 1308 شكاوى، ورصد المؤشرُ أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (42) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر ديسمبر وصلت إلى 100%, بينما حلَّت الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ ثانياً بواقع (61) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (65) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر ديسمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر ديسمبر الماضي, أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1 لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 6 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع 2 شكوى وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وبيَّنَت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

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