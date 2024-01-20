يوم المهنة يطرح 3700 وظيفة لخريجي الجامعات

(MENAFN
- Al Watan) برعاية سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان، تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، بمشاركة نحو 50 شركة تطرح أكثر من 3700 وظيفة، في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024.
ونوه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، وتستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، أن إدارتها تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل. وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة. كما يتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالإطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.
يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
ويفتح يوم المهنة أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
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