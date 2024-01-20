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يوم المهنة يطرح 3700 وظيفة لخريجي الجامعات

1/20/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان، تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، بمشاركة نحو 50 شركة تطرح أكثر من 3700 وظيفة، في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024.
ونوه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي، وتستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة.
‏ من جهتها، أكدت مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، أن إدارتها تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل. وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة. كما يتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالإطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.
يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
ويفتح يوم المهنة أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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