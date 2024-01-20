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عقد الملتقى الاقتصادي السعودي - المغربي

1/20/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الرياض غدا، زيارة وفد أعمال مغربي، يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا، لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي - المغربي في مقر اتحاد الغرف السعودية، الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب، ودور صناديق وجهات التمويل، فضلا عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي المشترك، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية، لبحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.

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