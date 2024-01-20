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التجربة التعليمية السعودية تبرز في اجتماع هام للألكسو

1/20/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بالعاصمة التونسية، أعمال الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي.
واستعرض خرمي لدى تقديمه ورقة عمل خلال جلسات عمل الاجتماع، الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة من أجل المزيد من النهوض والرقي بمجال التربية والتعليم في المملكة، وخاصة تحسين رحلة الطالب التعليمية كمنافس عالمي في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهم توقعات وطموحات الأطراف ذات العلاقة مع قطاع التعليم العام، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الرحلة التعليمية للطالب من منظور المعارف والقيم

وأضاف خرمي أن الإستراتيجيات المعتمدة في المملكة تعتمد على بناء منظور شمولي لربط رحلة النظام التعليمي، حيث تم استهداف رفع نسب الالتحاق بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال واستهداف رفع وصول الخدمات للفئات الخاصة، مستعرضاً أهم النتائج التي تحققت في هذا المجال.
وشدد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام على أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج هامة على مستوى جودة التعليم، وذلك مما انعكس إيجاباً على ترتيب المؤسسات التعليمية السعودية في الترتيب العالمي.

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